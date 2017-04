Landesjugendamt ermittelt zu Unfall Sächsische Behörde befasst sich mit dem Kita-Ausflug, bei dem am Bautzener Stausee ein Mädchen verunglückte.

Am Vorstau der des Bautzener Stausees stürzte ein dreijähriges Mädchen ins Wasser. Wie konnte es dazu kommen? © Steffen Unger

Das tragische Unglück während eines Kita-Ausfluges, bei dem eine Dreijährige in den Bautzener Vorstau fiel, ist zu einer Angelegenheit des sächsischen Landesjugendamtes geworden. „Das Landesjugendamt steht mit dem Träger in Kontakt und ermittelt zu dem Vorfall“, informiert Manja Kelch, Referentin des Sächsischen Kultusministeriums. Welche Konsequenzen aus dem Unfall gezogen werden, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das ergebe sich nach der Auswertung des Sachverhaltes, so Kelch. Vermehrte Anfragen von Kindertagesstätten zur Verhaltensweise bei Ausflügen gebe es beim Landesjugendamt nicht. Die große Zahl möglicher Vorkommnisse und Konstellationen mache es äußerst schwierig, genaue Kriterien für eine ausreichende Aufsichtsführung festzulegen, erklärt Kelch. „Daher kann es dazu weder Empfehlungen noch gesetzliche Regelungen geben. „Es gibt jedoch eine Richtlinie sowie eine Übersicht zur Gefährdungsbeurteilung der Unfallkasse Sachsen.“

Auch das Jugendamt des Kreises Bautzen kann keine Verunsicherung bei den Kitas feststellen. Momentan habe es keine größeren Beratungsanfragen gegeben, berichtet Frances Lein von der Pressestelle des Landratsamtes. Dennoch ist das Verhalten bei Ausflügen nach der Tragödie bei der regionalen Stelle sehr wohl ein wichtiger Punkt. „Die Fachberaterinnen werden in den Gesprächen mit den Kita-Leiterinnen das Ereignis thematisieren“, sagt Lein.

Am Gründonnerstag waren drei Erzieherinnen mit 40 Kindergartenkindern einer Bautzener Kita in einem Wäldchen am Bautzener Stausee unterwegs. Auf dem Rückweg setzten sich zwei Dreijährige von der Gruppe ab. Die Erzieherin, die nach den Kindern suchte, entdeckte das Mädchen bewusstlos im Vorstau treibend, der Junge stand weinend am Ufer. Die Betreuerin sprang in den See und holte das Kind heraus. Es musste reanimiert und in eine Spezialklinik gebracht werden. (SZ/ma)

