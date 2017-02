Lamas zum Anfassen In Wachau öffnet der Verein Wunder Land einen Minizoo. Noch gibt es viel zu tun.

Na, alles klar? Michelle Weidig kümmert sich beim Verein Wunder Land um Lama „Dalai“ und die anderen Tiere. Die junge Frau absolviert derzeit ein Freiwilliges ökologisches Jahr in Wachau. © Thorsten Eckert

Vor dem inneren Auge von Daniel Hammer vom Wachauer Verein Wunder Land ist alles schon fertig: „Hier zwischen den Ställen haben wir genügend Platz. Hier richten wir das große Außengehege ein“, sagt er. Die Besucher gelangen über eine Doppeltür in das Gatter. Es handelt sich um eine Art Schleuse, bei der immer eine Tür geschlossen ist, so kann kein Tier ausbüxen. Im Gehege werden dann Esel, Lamas, Schafe, Schweine und Ziegen anzutreffen sein. „Ganz ohne Zaun dazwischen können die Besucher die Vierbeiner anfassen, streicheln.“ Infotafeln mit den Namen aller Tiere, einer Erklärung der Tierrassen, Haltung und Nutzen sollen das Gehege ergänzen.

Zu den jetzigen Ställen wird nach Angaben von Daniel Hammer ein Durchbruch geschaffen, durch den die Tiere schnell nach außen gelangen können. Momentan ist das Freigelände noch eine große Schneefläche. Im Frühjahr wird das Ganze umgestaltet. Dann können die Besucher kommen. „Wir haben jetzt schon viele Gäste. Das sind vor allem Kindergartengruppen oder Schulklassen aus Radeberg, aber mittlerweile bis aus Dresden. Sie absolvieren hier beispielsweise Projekttage“, sagt der Wachauer.

Aber auch Familien zieht es in die Ställe am Wachauer Kirchweg. „Manchmal haben wir 30, 40 Menschen hier bei uns, die sich die Tiere ansehen und natürlich streicheln. Besondere Attraktion ist derzeit eine Sau mit mehreren frischgeborenen Ferkeln.“ Kindern wie Erwachsenen sollen demnächst bessere Bedingungen geboten werden. „Der Verein wurde ja auch zu dem Zweck gegründet, um ihnen das ,Wunder Land‘ nahezubringen. Ein Stück weit soll dazu unser Freigehege beitragen“, sagt Daniel Hammer.

Streichelzoo will er das Freigehege lieber nicht nennen. „Wir haben ja nur eine große Außenfläche und die Zahl der Tiere ist bei uns ja auch kleiner als in einem richtigen Zoo. Streichelgehege ist vielleicht der besser Ausdruck“, sagt er. An einen richtigen Zoo würden auch Anforderungen gestellt, die der Verein nicht umsetzen könne. „Das fängt bei Toiletten an und hört bei Einlasskräften noch nicht auf.“ Für Vereinschef Steffen Jakob steht noch ein anderer Aspekt im Vordergrund. „Es sind ja zum großen Teil Nutztiere, also Schafe oder Ziegen. Sie werden geschlachtet. Auch das unterscheidet uns von einem Zoo.“

Aus einem weiteren Grund will der Verein das Streichelgehege einrichten. „Wir sehen, wie gut den Patienten des Epilepsiezentrums der Kontakt mit Tieren tut. Sie kommen zu uns zum therapeutischen Reiten. Auch sie können dann das Freigelände nutzen.“ Das gilt auch für die Patienten der AIR Kranken- und Intensivpflege aus Liegau. Sie können sich ebenfalls hier mit den Tieren beschäftigen. Der direkte Umgang mit Tieren: das war für AIR-Geschäftsführer Patrick Hahmann der Ausschlag, das Projekt großzügig zu unterstützen. 2500 Euro spendete er für den Ausbau des Geheges. „Ich kann mir vorstellen, dass von uns betreute Senioren Ausflüge nach Wachau unternehmen. Viele hatten früher selber eine Landwirtschaft. Da ist die Begeisterung sicher groß“, sagt der Geschäftsführer. Die AIR Pflege will auf künftigen Veranstaltungen für den kleinen Zoo werben und weitere Spenden sammeln.

Der Minizoo ist der vorläufige Höhepunkt einer ganzen Reihe von Projekten des Vereins. „Wunder Land“ wurde 1992 von Familien gegründet, die von der Stadt auf das Land zogen. Kinder vom Fernseher wegholen und ihnen etwas bieten, lautet das Motto. In einem winzigen Stall im Haus am Schlosspark Wachau fingen sie an. Da es immer mehr Mitglieder und auch Tiere wurden, zog der Verein ins Seifersdorfer Rittergut. Später konnte in Wachau eine große Halle gekauft werden. Sie ist inzwischen zur Reithalle umgebaut. Wenig später kamen die benachbarten Ställe dazu, an denen jetzt der Minizoo entsteht. Für das Engagement ist Wunder Land 2014 als „Verein des Jahres“ in der Kategorie „Soziale Region Dresden“ ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb wird jedes Jahr von der Ostsächsischen Sparkasse und der SZ ausgerichtet. Wunder Land wurde dabei vom Publikum mit rund 1 000 Stimmen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten gewählt.

