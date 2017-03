Kuss-Zonen für besorgte Eltern? Im Rathaus denkt man darüber nach, vor Schulen Fahrstreifen einzurichten, an denen die Kinder sicher aussteigen können.

Vor Unterrichtsbeginn bricht regelmäßig ein Verkehrschaos aus. Der Grund sind Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Dieses Problem ist auch im Rathaus und unter den Stadträten angekommen, bestätigt Stadtsprecher Uwe Päsler: „Als Beispiele werden die Oberschule Am Sportzentrum und die Trinitatisschule in der Schillerstraße genannt.“ Was nicht bedeute, dass es nicht auch noch andere kritische Stellen gebe: „Generell ist das abenteuerliche Aussteigen vor mehreren Schulen ein Problem, da ist leider auch die Unvernunft oder Bequemlichkeit mancher Eltern nicht von der Hand zu weisen“, sagt Uwe Päsler. Nicht umsonst hatte die Stadtverwaltung vor einigen Monaten an der Interimscontainerschule der ersten Grundschule „Käthe Kollwitz“ auf Wunsch der Schulleitung ein mahnendes Plakat am Zaun angebracht. „Das werden wir gegebenenfalls auch an anderen Standorten wieder einsetzen, weil die Aussage ja allgemeingültig ist“, sagt Uwe Päsler.

Im Rathaus denkt man nun darüber nach, an kritischen Punkten vor Schulen sogenannte Kiss-and-Ride-Zonen einzurichten, zu deutsch: Kuss-und-Weiterfahr-Zonen. Sie dienen dazu, Mitfahrer in einem sicheren Bereich rauszulassen, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden – etwa an Bahnhöfen oder eben Schulen. Die Fahrer müssen somit nicht extra einen Parkplatz suchen – oder im absoluten Halteverbot stehenbleiben. In Deutschland hat sich Kiss-and-Ride, anders als „Park-and-Ride“, bislang noch nicht durchgesetzt. Auch in der letzten Stadtratssitzung führte die Formulierung zu fragenden Gesichtern. Damit sind die Riesaer Stadträte aber nicht allein: In Österreich soll die Wortneuschöpfung an einem Bahnhof einmal fälschlicherweise mit einem Hinweis auf ein horizontales Gewerbe verwechselt worden sein.

