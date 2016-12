„Kühe sollen wieder weiden können“ Durch umfangreiche Naturschutzmaßnahmen haben Wolf, Biber oder Seeadler im Biosphärenreservat Oberlausitz ihr Zuhause gefunden. Künftig soll auch Landnutzung im Einklang mit der Natur stehen.

Torsten Roch leitet seit 2015 die Biosphärenreservatsverwaltung. Der 44 Jahre alte Diplomingenieur für Forstwirtschaft war nach seinem Studium in Tharandt in Führungspositionen der sächsischen Landesforstverwaltung und des Staatsbetriebes Sachsenforst tätig. Zuletzt leitete er mehrere Jahre die Abteilung Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Oberlausitz. Der gebürtige Brandenburger ist seit vielen Jahren auch Landesvorsitzender der Ameisenschutzwarte Sachsen. © dpa

Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist Sachsens größtes Naturschutzgebiet und das größte Vogelschutzgebiet des Landes. Vor 20 Jahren nahm die Unesco das 30 000 Hektar große Gebiet im östlichen Sachsen in das weltweite Netz der Biosphärenreservate auf. Seitdem hat sich viel getan. Torsten Roch, Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung in Wartha (Kreis Bautzen), spricht über künftige Aufgaben.

1996 wurde die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft als Biosphärenreservat anerkannt. Was macht diese Region für die Welt so einzigartig?

Alleinstellungsmerkmal dieses 30 000 Hektar großen Gebiets - auch im weltweiten Netz der Biosphärenreservate - ist die großflächige naturnahe Teichwirtschaft. Rund 350 Teiche mit 2400 Hektar Gesamtfläche bilden eines der größten Teichgebiete Deutschlands. Aufgrund dieser Einzigartigkeit wurden große Teile unseres Biosphärenreservates 1990 als Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt, sechs Jahre später erfolgte die offizielle Anerkennung von der Unesco.

Was ist neben den Teichen typisch für das Heide- und Teichland?

Zu den Teichen kommen Wald und Offenland mit über 5 000 Tier- und Pflanzenarten, die zum Teil auf der Roten Liste stehen - also bedroht sind. Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist Sachsens größtes Naturschutzgebiet genauso wie das größte Vogelschutzgebiet des Freistaats. Wolf, Eisvogel, Biber und 25 Prozent des sächsischen Seeadlerbestands - 25 Brutpaare - haben hier ihr Zuhause. Eine weitere Besonderheit ist der Norden des Gebietes. Als einziges Biosphärenreservat Deutschlands wird bei uns aus einer Tagebaufolgelandschaft wieder ein Raum für die Natur zurückgewonnen.

Derzeit erarbeitet die Biosphärenreservatsverwaltung als Teil des Staatsbetriebs Sachsenforst gemeinsam mit den Akteuren vor Ort Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Jahre. Wo gibt es denn noch Handlungsbedarf?

Handlungsbedarf gibt es noch in vielen Bereichen - Teichwirtschaft, Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung, aber auch Tourismus sowie Verkehr. Ihre Weiterentwicklung müssen wir in Einklang mit den für uns geltenden rechtlichen Vorgaben wie Landesentwicklungsplan genauso wie den Kriterien der Unesco an Biosphärenreservate bringen. Am neuen Rahmenkonzept arbeiten wir aber auch, weil sich in 20 Jahren viel verändert hat. Heute rückt neben dem reinen Naturschutz der Fokus stärker auf Landnutzung im Einklang mit der Natur und die Entwicklung eines sanften Tourismus.

Landnutzung im Einklang mit der Natur bedeutet für die Akteure vor Ort, dass sie sich an strenge Vorgaben halten müssen. Wie machen die Anrainer vom Landwirt bis zum Forstbetrieb mit?

Wichtig für uns ist, dass wir bei allen Prozessen die Menschen vor Ort mitnehmen. Die Leute wollen und sollen hier weiter leben und arbeiten. Nehmen wir zum Beispiel den Teichwirt. Früher gab es rund um die Teiche nur noch sehr wenig Schilf, pro Hektar Teich wurden mancherorts bis zu einer Tonne Karpfen produziert. Die intensive Bewirtschaftung brachte den Rückgang von Fröschen, Wildfischen und seltenen Vogelarten mit sich. Heute brütet die Rohrdommel wieder häufiger im Schilf, und die meisten Rotbauchunken Sachsens leben hier. Der Durchschnittsertrag ist nur noch halb so hoch, die Fischer bekommen einen Ausgleich für ihre naturverträgliche Bewirtschaftung. Und gerade erleben wir, dass die nächste Generation Teichwirte in den Startlöchern steht, um das Erbe fortzuführen.

Was aber bringt die Zukunft dem Biosphärenreservat?

Das ist eine Vielzahl von Projekten, herausgreifen möchte ich zum Beispiel unsere alten Getreidesorten. An diesem Projekt beteiligen sich inzwischen viele Agrarbetriebe im Biosphärenreservat. Im nächsten Jahr werden bereits 250 Hektar dieser alten Sorten angebaut. Die Nachfrage der Bäcker wie der Kunden ist hoch. Blühflächen wollen wir ausweiten. Auf diesen Feldern haben jetzt im Spätherbst noch Stieglitz und Fink Rast gemacht. Wichtig sind sie auch für die Wildbienen und Insekten. Dann möchten wir gern wieder Kühe auf der Weide sehen. Über diese Weidehaltung freut sich auch der Storch, dessen Population uns Sorgen bereitet. Zwei Partnerbetriebe für den Aufbau von Mutterkuhherden haben wir schon gefunden. Einer davon hält sogar das gefährdete Rote Höhenvieh. Auch der Regionalvermarktungsgedanke wird uns künftig stärker begleiten.

Was bedeutet das?

Der Bedarf nach ökologischen und regionalen Produkten steigt, das ist eine Chance für die Region und die Natur. Bei den Vermarktungswegen muss man dabei bis Dresden und Berlin denken. Wir sehen uns als Netzwerker zwischen Produzenten, Verarbeitern und Verbrauchern. Auch diese Gedanken werden in unser neues Rahmenkonzept einfließen.

Das Gespräch führte Miriam Schönbach

