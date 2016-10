Kritische Bilanz des 3. Oktober Das Fest zur Deutschen Einheit war eine große Party. Dennoch gibt es Anlass zur Selbstkritik. Auch innerhalb der Regierung.

Der Sächsische Landtag in Dresden. © Symbolbild: Fabian Schröder

Die Bilder sind vielen noch in Erinnerung: Beschimpfungen, ein Trillerpfeifenkonzert und Pegida-Parolen gegen Politiker vor Frauenkirche und Semperoper haben heftige Kritik am Polizeieinsatz am 3. Oktober in Dresden ausgelöst. Rund 450 000 Menschen hatten das dreitägige zentrale Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit besucht. Für bundesweites Aufsehen sorgten die etwa 300 Demonstranten, die mit lautstarken Beleidigungen und Sprechchören den Ablauf massiv störten.

Der Streit darüber, wer für die Vorfälle verantwortlich ist, hat am Dienstag zu einer teils kontroversen, teils selbstkritischen Debatte in der Landesregierung geführt. Einige Kabinettsmitglieder, darunter Wirtschaftsminister Martin Dulig und Integrationsministerin Petra Köpping (beide SPD) hatten die verbalen Übergriffe der rund 300 Pegida-Demonstranten selbst erlebt.

Nach SZ-Informationen stieß es in der Kabinettssitzung insbesondere auf Kritik, dass die Polizei trotz des großen Aufgebots die Pegida-Demonstration nicht unterbunden habe. Die Protestaktion mit Transparenten und Trillerpfeifen sei in den sozialen Netzwerken lange angekündigt und trotz des Versammlungsverbots nicht aufgelöst worden. Da die Beamten auch nicht die Personalien der Störer aufgenommen hätten, sei eine strafrechtliche Verfolgung unmöglich. Bei anderen Demonstrationen sei die Toleranzschwelle der Polizei wesentlich geringer, hieß es. Innenminister Markus Ulbig (CDU) habe dagegen das Einsatzkonzept verteidigt.

Kritisiert wurde zudem, dass weder Polizei noch das Ordnungsamt der Stadt Dresden die Absperrgitter beiseitegeschoben hätten, um den Besuchern des Gottesdienstes das Spießrutenlaufen durch den pöbelnden Demonstrationspulk zu ersparen.

Vorfälle dieser Art, so die Ministerrunde, dürften sich nicht wiederholen. Unter anderem sei diskutiert worden, sich in anderen Bundesländern über Einsätze dieser Art und polizeiliches Vorgehen zu informieren. Außerdem sollen Gespräche mit Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert geführt werden. Die Stadt sei Versammlungsbehörde und für Verstöße gegen das Demonstrationsrecht verantwortlich.

