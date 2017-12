Kritik an versprochener Lehrer-Verbeamtung

Dresden. Die SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel wirft Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) und der CDU Irreführung vor. In einem Brief kritisiert sie Äußerungen nach der Sondersitzung der CDU-Fraktion am Mittwoch, dass eine Verbeamtung der Lehrer ab dem 1. August 2018 möglich gemacht werden soll. Das sei schon allein wegen der parlamentarischen Abläufe nicht möglich: eine Änderung des Beamtengesetzes und des Besoldungsgesetzes dauere mehrere Monate. Das sei „ganz praktisch nicht vor dem 1. August – und wahrscheinlich auch nicht vor dem 1. Februar 2019 – zu bewerkstelligen“, schreibt Friedel. „Die Menschen in unserem Land werden irregeführt und verunsichert.“

Die GEW warnte vor „Augenauswischerei“. Die Verbeamtung sei ein „politisches Machtspiel“, das auf dem Rücken der Lehrer ausgetragen werde, heißt es. Die Diskussion um den Beamtenstatus für eine Minderheit werde den berechtigten Interessen der Mehrheit der sächsischen Lehrer nicht annähernd gerecht. (SZ/sca)

zur Startseite