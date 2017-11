Kritik am Vorzeige-Bahnhof Der Verkehrsclub Deutschland hat einiges auszusetzen am Haltepunkt in Radebeul-Ost, der anfangs so gelobt wurde.

An der Tristesse des Tunnels, der zu den Gleisen führt, hat sich seit Jahren nichts geändert. Die Stadt könnte sich vorstellen, dass dort touristische Motive an die Wand kommen. Doch die Entscheidung liegt bei der Deutschen Bahn. © Arvid Müller

Auch ein Ärgernis: Die Graffitis an der Mauer neben den Schienen

Bahnhof des Jahres – für diesen Titel war der Bahnhof Radebeul-Ost Anfang 2015 nominiert. Gerade frisch saniert, hatte der Haltepunkt damals große Chancen auf die Auszeichnung, die jährlich von der Allianz pro Schiene vergeben wird. Gesucht werden Vorbilder. Bahnhöfe mit umfangreichen Serviceleistungen, einer guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und einem Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Der Haltepunkt soll den Reisenden Komfort in jeder Hinsicht bieten. Der Bahnhof Radebeul-Ost gewann den Wettbewerb damals zwar nicht, hatte aber viele Unterstützer.

Das ist inzwischen anders. Selbst wenn der Bahnhof noch einmal nominiert würde, hätte er inzwischen keine Chance mehr auf den Titel, sagt Lutz Dressler, Sprecher der Kreisgruppe Meißen des Verkehrsclub Deutschland (VCD). Dafür nennt er gleich mehrere Gründe.

Einer, der besonders ins Auge sticht, ist der kahle Bahnhofstunnel. Wer in Radebeul ankommt oder abfahren will, muss durch die trostlose Unterführung gehen, um zu den Gleisen zu kommen. An den Betonwänden gibt es keinerlei farbliche Gestaltung. Die einzige unschöne Abwechslung im Grau sind die Flecken der festgeklebten Kaugummis. Seit inzwischen vier Jahren mache der Tunnel immer noch den gleichen tristen Eindruck, kritisiert Dressler. Andere Flächen in der Stadt wurden farblich gestaltet, zuletzt die Wände unter den Schienen am Gradsteg.

Doch für den Tunnel am Bahnhof-Ost ist die Verwaltung nicht zuständig. „Der Bahnhofstunnel befindet sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG“, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit. Eine Aufwertung der Betonwände liege in deren Verantwortung. Die Stadt habe schon gemeinsam mit der Touristinformation Vorschläge gemacht. Die Idee: Touristische Motive aus Radebeul an die Wände bringen. Eine Anfrage der SZ bei der Bahn blieb bis Freitag unbeantwortet. Das Unternehmen will eine Antwort nachreichen, ob der Tunnel farblich gestaltet werden kann.

Was an der einen Stelle an Farbe fehlt, ist an der anderen zu viel. Der Verkehrsclub kritisiert, dass die Graffitis an der Mauer an den Schienen noch immer nicht verschwunden sind. Dynamo-Anhänger und Lauchs haben sich dort vor Jahren riesengroß verewigt. „Wir hatten gehofft, dass diese nach der Nominierung für den Bahnhofswettbewerb beseitigt werden“, sagt Dressler. Auch dafür ist nicht die Stadt verantwortlich, sondern Investor Christoph Dross, dem unter anderem das Rewe-Gebäude und das Parkhaus gehören. Die Graffitis ärgern ihn auch, sagt Dross. Allerdings: Solange es in Radebeul keine ausreichende Polizeipräsenz gebe, wolle er sie nicht entfernen lassen. Zu groß die Gefahr, dass die Wand dann gleich wieder beschmiert wird.

Dross hat zwar auch einen privaten Sicherheitsdienst eingestellt, aber der könne auch nicht alles verhindern, sagt er. Lutz Dressler vom VCD hat noch einen anderen Vorschlag: Die Wand künstlerisch gestalten oder Blumenkästen am Gelände vom Parkplatz aufhängen, aus denen Pflanzen die Wand herunter wachsen. Ob das geht, müsse die Bahn entscheiden, sagt Dross.

Auch beim Service für die Reisenden hat sich am Bahnhof einiges zum Schlechten verändert. Im Dezember 2016 hat das Reisebüro gegenüber den Verkauf von Bahntickets eingestellt. Jetzt gibt es Fahrkarten für die Deutsche Bahn und den VVO nur noch am Automaten auf dem Bahnsteig. Ein Bahnhof ohne Fahrkartenverkauf durch Personal sei für die Allianz pro Schiene ein Ausschlusskriterium für den Bahnhof des Jahres, erklärt Dressler. „Ein Hinweis am Bahnhof, dass VVO-Tickets auch in der nahe gelegenen Touristinformation gekauft werden können, wäre wünschenswert“, sagt er.

Nach der Nominierung 2015 hatte sich aus Sicht von Dressler zunächst vieles am Bahnhof positiv entwickelt. Der Bahnhof ist in ein breites kulturelles Angebot eingegliedert, das Tagungszentrum der sächsischen Wirtschaft hat eröffnet und für Touristen gibt es in Schaukästen Informationen. „Allein die Infotafeln in den beiden Buswartehäuschen sind trotz unserer Hinweise immer noch leer“, bemängelt Dressler. Stadtsprecherin Ute Leder erklärt auf SZ-Anfrage, dass die Vitrinen bald mit touristischen Informationen, zum Beispiel einem Stadtplan, gefüllt werden sollen.

