Kretschmers neues Kabinett: Haubitz geht

Herrn Haubitz nach sechs Wochen den Stuhl vor die Tür zu setzen, ist an Erbärmlichkeit nicht zu überbieten. Die CDU hat in diesem Land den Status der SED erreicht und teilweise überschritten. Menschlicher Umgang auf dem Niveau der Wildschweine. Danke Frank Haubitz für Ihren Mut. Kommen Sie schnell zurück an Ihre Schule hier fehlen Sie. Und lassen Sie sich nicht verbiegen. Ihr Fehler ist es nicht.