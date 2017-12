Kretschmers erste Auslandsreisen geplant

Dresden. Sachsen räumt auch unter seinem neuen Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) den Beziehungen zu Polen und Tschechien Priorität ein. Seine ersten Auslandsreisen seien in die beiden Nachbarländer geplant, sagte Kretschmer. Genaue Termine stünden aber noch nicht fest.

Auch Brüssel hat Kretschmer in seinem Kalender stehen. „Hier geht es um Fragen der künftigen EU-Förderung. Wie können wir dafür sorgen, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht abreißt.“

Im kommenden Jahr wolle Sachsen den Tag der Deutschen Einheit nutzen, um in London Werbung in eigener Sache zu machen, verriet der Regierungschef weiter. Alles in allem will er aber mit Auslandsreisen eher zurückhaltend umgehen: „Ich werde mich sehr auf Sachsen konzentrieren. Ich denke nicht, dass ich in den nächsten 12 oder 24 Monaten große Reisen machen werde.“ Dennoch bleibe es wichtig, auch künftig an Standorten präsent zu sein, die für sächsische Firmen von Interesse sind. (dpa)

zur Startseite