Kretschmer ist neuer Ministerpräsident

Glückwunsch, soviel Respekt und Demokratieverständnis muss und sollte sein. Eine Bitte zuerst an ALLE, mit dem psychogenen Landesvater und (Mutter) aufhören. Dieses "Prädikat" ist einfach nur lächerlich! Dann wünsche ich mir, dass die scheinbar festgebrannten Statements auf der persönlichen Festplatte im Gehirn den Realitäten im Lande weichen. Denn was am Montag im MdR statt fand, waren Thesen, die ich in X- Veranstaltungen zu allen möglichen Themen gehört habe. Übrigens, egal, wie die Fragen waren! Und VIELE habe ich ihm auch gestellt- mit marginalem Ergebnis. Nur auf die "vielfältigen" Erfolge zu verweisen, die in Sachsen durch zumeist nur die Bürger geleistet wurden, reicht eben nicht. Der Baustellen und Problemlagen gibt es zur Genüge. Und, bitte- nicht nur an die Leuchttürme und deren "Ableger" denken. Ansonsten ist zu wünschen, dass es unter und mit dem neuen MP eben nicht nur weiter so, sondern endlich mal ans Aufwachen geht. Die Hoffnung bleibt und 100 Tage sind nicht viel???!!