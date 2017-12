Kretschmer ist CDU-Chef

Der designierte sächsische Ministerpräsident und Landesvorsitzende der CDU Sachsen, Michael Kretschmer, auf dem Landesparteitag der CDU am Sonnabend in Löbau. © dpa

Löbau. Sachsens CDU hat einen neuen Vorsitzenden. Der langjährige Generalsekretär Michael Kretschmer wurde am Samstag auf einem Parteitag in Löbau als Chef der sächsischen Union gewählt. Kretschmer erhielt 90,05 Prozent der Stimmen.

Der 42-Jährige ist auf dem Posten Nachfolger von Stanislaw Tillich. Der Ministerpräsident will in der kommenden Woche zurücktreten. Er hatte seinen Rückzug nach der Bundestagswahl angekündigt, bei der die CDU in Sachsen geringfügig schlechter als die AfD abschnitt. Kretschmer ist sowohl für den CDU-Vorsitz als auch das Regierungsamt Tillichs Wunschnachfolger.

