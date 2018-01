Kretschmer arbeitet am 100-Tage-Plan Zum Monatsende wird Sachsens Ministerpräsident bekannt geben, wie die Regierung das Land umbauen will. Noch hakt es bei etlichen Details.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. © Robert Michael

„So wahr mir Gott helfe!“ Mit diesem Satz beginnt die Amtszeit des neuen sächsischen Ministerpräsidenten. Der 42-jährige Michael Kretschmer setzt diese Worte am 13. Dezember hinter seine Vereidigungsformel, wonach er künftig seine ganze Kraft dem Wohl des Volkes widmen und Schaden von ihm wenden will.

Und der CDU-Politiker gibt sich wenige Tage später außerordentlich optimistisch, dass dies auch gelingen wird. So legt er bei der Vorstellung seiner neuen Regierungsmannschaft die Hürden für alle gleich einmal sehr hoch. Er trete mit einem Regierungsteam an, „das Erneuerung und Erfahrung verbindet“, erklärt er vor Journalisten seine Personalauswahl. Die hatte zuvor dafür gesorgt, dass mehr als ein halbes Dutzend erfahrener Minister und Staatssekretäre – zum Teil völlig überraschend – ihren Job verloren haben. In Bezug auch auf die Neuen am Kabinettstisch spricht Kretschmer von einer nun notwendigen Gemeinschaftsleistung sowie von Leidenschaft und Kraft. „Wir wollen die Chance nutzen, aus guten Ideen konkrete Politik zu machen.“ Die Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, dass man sich kümmern wird. Und seine kurze Rede endet mit einem Slogan, an dem er sich ab sofort immer wieder messen lassen muss: „Wer an die Zukunft denkt, soll an Sachsen denken!“ Das klingt nicht nur wie ein Versprechen, sondern ist praktisch auch eines.

Noch hat Michael Kretschmer ein wenig Zeit, um sich zu überlegen, wie er das auch einhalten kann – genauer gesagt exakt 26 Tage. Am letzten Januartag wird der sächsische Regierungschef nämlich erneut im Landtag stehen und dort eine mit Spannung erwartete Regierungserklärung abgeben: sein Arbeitsprogramm für die ersten 100 Amtstage. Dabei täuscht der Titel etwas. Die Projekte, die für seine Parlamentsrede gegenwärtig im Dresdner Regierungsviertel emsig geprüft und ausgearbeitet werden, zielen viel weiter. Kretschmer, der seit Kurzem auch CDU-Landeschef ist, will so die wichtige Grundlage schaffen, um im Sommer 2019 vor dem heimischen Wähler zu bestehen. Der entscheidet dann in einer Landtagswahl, ob er den seit 1990 ununterbrochen regierenden Christdemokraten erneut das Vertrauen ausspricht oder lieber auf eine Alternative setzt.

Wie groß derzeit die Unzufriedenheit vieler Bürger ist, zeigt das Ergebnis der Bundestagswahl, wo sich die AfD in Sachsen knapp vor der CDU als stärkste politische Kraft durchsetzen konnte. Die deshalb längst arg beunruhigte CDU, die gern unter dem selbstbewussten Kürzel „Sächsische Union“ firmiert, schaut daher mit Argusaugen darauf, was Kretschmers Pläne sind.

Der beweist nun zumindest mit einem ersten Fingerzeig ein Gespür dafür, womit seine Partei samt dem gegenwärtigen Koalitionspartner SPD wieder stärker punkten könnte. So wirft der neue Chef am Kabinettstisch schon vor seiner Vereidigung kurzerhand ein jahrelang hart verteidigtes Tabu über Bord: Die übervolle Landeskasse soll nicht länger verschlossen bleiben. Nicht nur für Bildung und Sicherheit will Sachsens schwarz-rote Landesregierung erklärtermaßen mehr Geld zur Verfügung stellen. Investieren will man auch in den Ausbau schneller Internetverbindungen und nicht zuletzt in bessere Lebensverhältnisse in den ländlichen Regionen.

Lange Absichtsliste und wenig Zeit

Dass es in all diesen Bereichen Defizite gibt, ist bekannt. Umso größer ist die öffentliche Erwartungshaltung, was man dem konkret entgegensetzen wird. In einer vor wenigen Tagen verabschiedeten Absichtserklärung von CDU und SPD ist die Rede von einem Maßnahmenpaket, um mehr Lehrer nach Sachsen zu holen und den Schulbetrieb effizienter zu gestalten. Zudem soll die Polizei schneller als geplant zusätzliche Stellen bekommen und ein reformiertes Polizeigesetz die tägliche Arbeit der Beamten erleichtern – unter anderem durch den Einsatz neuer, bisher nicht üblicher technischer Hilfsmittel. Den Kommunen werden Finanzpauschalen in Aussicht gestellt, über deren Verwendung sie stärker in Eigenregie entscheiden dürfen. Dazu soll der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Die Absichtsliste ist sogar noch länger: bessere Straßen, Pflegebudgets zugunsten Hilfebedürftiger, mehr Geld für Jugendarbeit und politische Bildung.

Konkret ist davon jedoch noch nichts. Über die Details aller Förderprogramme wird zurzeit fast täglich verhandelt – allein am Donnerstag auf einer mehrstündigen Klausur der CDU-Seite in der Staatskanzlei. Denn so sehr sich die Koalition über die Ziele einig ist, um das notwendige Geld wird hart gerungen. So ist das SPD-geführte Wirtschaftsministerium für den teuren Breitbandausbau zuständig. Damit ist der Netzausbau auch gleich ein Politikum.

Beide Seiten verhandeln unter Druck. Bis zum 31. Januar muss sich die Ministerrunde geeinigt haben. An diesem Tag steht nämlich auch ihr bevor, was Chef Kretschmer schon hinter sich hat: die Vereidigung. Dann stehen alle offiziell in der Pflicht.

zur Startseite

Artikelempfehlung Kretschmer arbeitet am 100-Tage-Plan „So wahr mir Gott helfe!“ Mit diesem Satz beginnt die Amtszeit des neuen sächsischen Ministerpräsidenten. Der 42-jährige Michael Kretschmer setzt diese Worte am 13. Dezember hinter seine Vereidigungsformel, wonach er künftig seine ganze Kraft dem Wohl des Volkes widmen und Schaden von ihm wenden will. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/kretschmer-arbeitet-am-100-tage-plan-3852319.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: