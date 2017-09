Krankenwagen passen nicht durch den Bahntunnel Die Bahn will die Poststraße unter die Gleise verlegen. Mit 2,70 Meter Höhe wird es dann aber eng für große Fahrzeuge.

Innerhalb von zwölf Minuten nach dem Notruf muss ein Krankenwagen vor Ort sein. Diese Hilfsfrist wird von der Glaubitzer Wache wohl auch dann noch eingehalten, wenn der Bahnübergang Poststraße künftig nicht mehr genutzt werden kann. © Jörg Schubert, Archiv

Die Krankenwagen der Rettungswache in Glaubitz können zukünftig nicht mehr den Bahnübergang an der Poststraße nutzen. Die Deutsche Bahn will dort die Straße unter die Gleise verlegen, die lichte Höhe der Eisenbahnunterführung wird dann 2,70 Meter aufweisen, sagte ein Bahnsprecher. Die Rettungswagen, die derzeit unter Federführung des Deutschen Roten Kreuzes von Glaubitz aus im Einsatz sind, haben nach SZ-Informationen allerdings eine Höhe von mehr als drei Metern.

„Wir haben das Landratsamt deshalb um Prüfung gebeten“, sagte der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos), schließlich ist der Rettungsdienst Aufgabe des Landkreises. Daraufhin sei von einem Abstimmungsproblem die Rede gewesen – das nun nicht mehr zu beheben sei. „Das Landratsamt hätte die Änderung der Planung bezahlen müssen“, erklärte Lutz Thiemig auf Nachfrage des Gemeinderates. Das sei abgelehnt worden. Auch weil die Rettungswagen den zweiten Glaubitzer Bahnübergang an der Bahnhofstraße nutzen könnten, der ebenfalls zum Tunnel umgebaut werden soll – allerdings mit einer Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern. „Die gesetzlich vorgeschriebenen Einsatzzeiten können eingehalten werden“, sagte Lutz Thiemig.

Das Landratsamt hat diese Aussage auf Nachfrage jedoch weder bestätigt noch dementiert. Und überhaupt scheint dem Landkreis die ganze Problematik völlig neu zu sein. „Die Poststraße in Glaubitz ist eine Ortsstraße. Damit liegt die Verantwortlichkeit bei der Gemeinde als Straßenbaulastträger“, sagte die Leiterin des Kreisstraßenbauamtes, Petra Otto, „die Tunnelhöhe kenne ich noch nicht.“ Sie empfiehlt der Gemeinde Glaubitz lediglich, die Maßnahme zu überdenken, falls der Ausbau nicht regelkonform sei.

Auch der Deutschen Bahn ist das Krankenwagen-Problem neu. Zwar sei der Ausbau des Übergangs Poststraße nur für Anlieger und nicht etwa für Lkw gedacht, aber „für Krankenwagen reicht das“, hatte Projektleiter Klaus Riedel bei der Einwohnerversammlung im Januar gesagt. Standard-Krankenwagen besitzen eine Höhe von etwa 2,50 Metern, eine Durchfahrt sollte möglich sein, erklärte zudem ein Bahnsprecher ganz aktuell.

Die Planung und damit auch die Höhe der Unterführung seien mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) abgestimmt worden, die Planungen liegen nun beim Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung. Eine Änderung würde Verzögerungen mit sich bringen, die Kosten müsste der Verursacher tragen, heißt es von der Bahn. Das Unternehmen wies zudem darauf hin, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wie der angrenzenden Bebauung oder dem Grundwasserstand eine noch größere Durchfahrtshöhe an der Poststraße nicht beziehungsweise nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten zu realisieren wäre.

Der Gemeinderat hat indes bereits in der vergangenen Woche den Abschluss der Vereinbarung zur Eisenbahnkreuzungsmaßnahme beschlossen. Die eigentlichen Baupläne sind allerdings nicht Bestandteil der Vereinbarung, so Lutz Thiemig. Vielmehr gehe es darin zum Beispiel um die Kosten des Projekts. Die liegen bei insgesamt knapp 2,5 Millionen Euro, die zu je einem Drittel von der Deutschen Bahn, dem Bund und der Gemeinde übernommen werden. Die Kommune wolle sich die Kosten allerdings über die Richtlinie für Projekte im Straßen- und Brückenbau beim Lasuv zu hundert Prozent fördern lassen, kündigte Lutz Thiemig an.

Start für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Leckwitz und Zeithain und damit für den Neubau der beiden Bahnübergänge in Glaubitz soll 2020 sein.

