Kostenlos schwimmen im Lößnitzbad Ab Sonnabend hat das Radebeuler Freibad als offene Badestelle geöffnet. Noch gibt es Vorbehalte.

Ab Sonnabend müssen Besucher im Lößnitzbad keinen Eintritt mehr bezahlen. Dies Kiesgrube ist dann eine offene Badestelle. © Arvid Müller

Mitte Mai starten die Freibäder traditionell in die Saison. Im Radebeuler Lößnitzbad ist in diesem Jahr einiges anders. Ab Sonnabend müssen Besucher keinen Eintritt mehr bezahlen. Dies Kiesgrube ist dann eine offene Badestelle. Gebadet wird auf eigene Gefahr. Einen Schwimmmeister gibt es im Freibad nicht mehr. Schon vor einigen Wochen verschwanden die Schwimminsel in der Mitte der Wasserfläche und die Außenduschen.

Schließzeiten gibt es ebenfalls nicht mehr. Die Stadt möchte damit dem Wunsch vieler Besucher nachkommen, auch besonders früh oder spät schwimmen zu können. Etliche Radebeuler hatten aber Bedenken über die Veränderungen geäußert. Sie befürchten, dass es zu Ruhestörungen kommt oder das Bad vermüllt. Auch Sorgen über die Sicherheit der Gäste wurden laut. Andere mutmaßen, dass das Bad bald komplett geschlossen wird.

Dem widersprach Radebeuls Zweiter Bürgermeister Winfried Lehmann. Der Standort rund um das Lößnitzbad solle sogar noch weiter ausgebaut werden in den nächsten Jahren, sagte er im Gespräch mit der SZ. So gebe es etwa Überlegungen, dort einen dritten Sportplatz zu bauen.

Lehmann kündigte außerdem an, dass vor allem in der Anfangszeit das Ordnungsamt präventiv im Freibad unterwegs sein wird. Die Stadt garantiere, dass die Abfallbehälter regelmäßig geleert und die Toiletten gesäubert werden.

