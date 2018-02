Kostenlos mit dem Bus durch Meißen Das hat der MDR am Montagvormittag getestet und dabei Fahrgäste befragt. Die hatten ihre ganz eigene Meinung dazu.

Im Gespräch mit MDR-Redakteurin Nadine Gassner erklärt der Geschäftsführer der Meißner Verkehrsgesellschaft, Rolf Baum, warum er die Idee des kostenlosen Nahverkehrs für einen „Schnellschuss“ hält. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Linie C am Montagmorgen. Zwischen der Haltestelle Buschbad im Triebischtal und dem Krankenhaus Meißen fährt Busfahrer Dirk Liebisch wie immer seine Runden. Doch heute ist etwas anders, denn wer einsteigt und bezahlen will, der wird einfach durchgewunken. Nicht nötig, der MDR hat sich schon gekümmert. Schilder im und am Bus erklären: „Mit uns fahren Sie heute kostenlos“.

Trotzdem ist so mancher verblüfft, als er im Bus auf gleich sechs Leute mit Kameras und Mikrofonen in MDR-Jacken trifft. Das Team der Sendung „Umschau“ filmt einen Beitrag für die Sendung am Dienstagabend. Anlass ist der Brief der Bundesregierung an die EU, in dem es heißt, die Bundesrepublik wolle prüfen, ob die Benutzung des Nahverkehrs künftig kostenlos sein könnte. In Meißen ist diese Utopie am Montag für kurze Zeit Wirklichkeit.

Dreimal fährt das Kamerateam insgesamt die Strecke der Stadtlinie mit und interviewt dabei Fahrgäste. Unter ihnen ist auch Rolf Baum, der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Meißen. Weil die VGM so offen und spontan auf die Anfrage des Fernsehsenders reagiert habe, finde der Test in Meißen statt, erklärt Redakteurin Nadine Gassner. Der MDR hatte nach einer mittelgroßen Stadt in Mitteldeutschland gesucht. Baum hält die Idee des kostenlosen Nahverkehrs für einen „Schnellschuss“, erzählt er im Interview. „Es muss für die Leute attraktiver gemacht werden, Bus zu fahren.“ Dazu gehöre auch eine andere Finanzierung des Nahverkehrs.

Seniorin Margit Watzke gibt ihm recht, ohne es zu wissen. Sie sitzt einige Reihen weiter hinten im Bus. „Die Aktion ist nicht schlecht“, sagt sie der Sächsischen Zeitung, „aber ich glaube nicht, dass durch kostenlosen Nahverkehr weniger Leute Auto fahren werden“. Sie kenne viele, die zum Beispiel mit dem Auto zum Bahnhof in Meißen führen, um dann in den Zug zu steigen. „Die Bahn kommt ja nur alle 30 Minuten.“ Vom MDR-Experiment profitiert sie auf dem Weg zum Einkaufen im Triebischtal nicht – sie hat eine Monatskarte.

So geht es übrigens vielen, die den Bus am Montagmorgen nehmen. Reflexartig zeigen sie beim Einsteigen ihre Dauerkarten. Der Busfahrer vermerkt nur, wie viele Fahrgäste durch die Aktion gespart haben. Um 10.30 Uhr, genau auf der Hälfte der Gesamtstrecke, sind es erst elf.

Nicht jeder will sich vor der Kamera äußern, aber wer es tut, hat eine klare Meinung. „Dienstleistungen sollen Dienstleistungen bleiben“, sagt eine Frau, die in Buschbad eingestiegen ist. „Sonst fahren vielleicht Leute mit, die das gar nicht bräuchten, und dann kommt es zu Verspätungen.“ Auf dem Weg zurück Richtung Krankenhaus steigen besonders viele Fahrgäste zu, die ersten müssen stehen. Auch das ein oder andere bekannte Gesicht ist darunter: Manche nutzen das Angebot offenbar für eine Stadtrundfahrt oder kleinere Besorgungen. Nadine Gassner fragt in den Bus, ob sich jemand zum kostenlosen Nahverkehr äußern möchte. Alle schütteln den Kopf oder schweigen. „Weil es Schwachsinn ist“, sagt eine Frau leise, bevor sie mit ihren beiden Kindern aussteigt.

Kurz nach dem Bahnhof werden die Leute wieder gesprächiger. Mehrere Fahrgäste schneiden das Thema Schülerverkehr an. Dass dieser kostenlos sein sollte, darauf können sich alle einigen. Und zumindest eine Frau sagt, dass sie auf jeden Fall häufiger den Bus nehmen würde, wenn die Fahrt gratis wäre.

