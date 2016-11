Kornhaus plötzlich fünf Millionen Euro wert? Eine Berliner Immobilienfirma bietet das Denkmal auf dem Meißner Burgberg an. Die Besitzer wissen davon angeblich nichts.

Blick vom Meißner Dom auf das Kornhaus. © Claudia Hübschmann (Archiv)

Eine Anzeige bei der Internet-Plattform Immobilienscout24.de hat jetzt Verwirrung ausgelöst. Das Kornhaus auf dem Meißner Burgberg wird dort für fünf Millionen Euro von der Agentur Remax Classic Berlin zum Kauf angeboten. Die Besitzer der Immobilie wissen davon allerdings nichts. „Ich werde mich gleich Anfang nächster Woche darum kümmern, dass die Anzeige aus dem Netz verschwindet. Wir haben dazu keinen Auftrag erteilt“, sagte am Freitagabend der im Tiroler Innsbruck tätige Rechtsanwalt Dr. Cesare Geat. Dieser vertritt die Venere GmbH, welche von insgesamt vier italienischen Gesellschaftern gegründet wurde, um im Kornhaus ein Hotel einzurichten. Bislang scheiterten die Pläne allerdings an der Finanzierung und einem fehlenden Betreiber.

Das Angebot des Immobilienbüros Remax Classic Berlin klingt dabei durchaus seriös: „Im exklusiven Alleinauftrag bieten wir Ihnen ein außergewöhnliches Gewerbeobjekt. Inmitten des historischen Stadtkerns und direkt am Dom befindet sich das Kornhaus zu Meißen.“ Weiter heißt es im Anzeigentext, den Ideen der neuen Besitzer würden keine Grenzen gesetzt. Egal, ob Hotel, Gastronomie oder die Verwirklichung einer anderen Konzeption – die Stadt Meißen freue sich über neue gewerbliche Bewohner in der denkmalgeschützten Immobilie. Ein Anruf der SZ am Sonnabend bei Remax Classic Berlin führte zu keinem Ergebnis. Der Mitarbeiter gab an, den Auftraggeber für die Verkaufsannonce nicht zu kennen, der Frage jedoch in der neuen Woche nachgehen zu wollen.

Eine solche verwirrende Anzeige erscheint nicht zum ersten Mal. Bereits im November 2012 hatte ein Münchner Makler das Filetstück auf dem Burgberg angeboten. Auch damals hieß es, der Makler Michele Barretta habe die Anzeige im Internet eigenmächtig geschaltet. Bei dem Kaufpreis von 3,2 Millionen Euro handele es sich um eine Fantasiesumme.

Bis heute wird der Verkauf des interessanten Denkmals von vielen Meißnern sehr kritisch gesehen. Der Vertrag sah – trotz der herausragenden Bedeutung der Immobilie für die Stadtentwicklung – keine Rückkaufklausel vor. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg hatte das Kornhaus vor rund zehn Jahren für den Preis von 500 000 Euro verkauft. Sollte sich jetzt ein Käufer für fünf Millionen Euro finden, wäre das eine Verzehnfachung des Wertes.

