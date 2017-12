Kopfschütteln am Skihang Das Wintersportgebiet in Holzhau ist in die Schlagzeilen geraten. Viele Skifahrer sind verärgert.

Dem Skigebiet Holzhau, vor allem der Skipiste und dem dazugehörigen Skilift, droht Ungemach. © Archivfoto: Ronald Bonß

Das Bild hätte von der Natur kaum symbolträchtiger gestaltet werden können: Während am Sonnabend zahlreiche Wintersportler die Skipiste in Holzhau auf zwei oder nur einem Brett hinunter fegten – um sich gleich wieder in die Reihe am Lift einzuordnen und nach oben gefahren zu werden, wo die Schussfahrt von neuem beginnen konnte – während also ungetrübte Sportfreude am Hang herrschte, schoben sich dunkelgraue Wolken immer näher heran. Dem Skigebiet Holzhau, vor allem der Skipiste und dem dazugehörigen Skilift, droht Ungemach – im schlimmsten Fall sogar das Aus. Betrieben wird das Skigebiet von Alexander Richter. Der Beschneiungscontainer, das Tickethäuschen und der Liftantrieb stehen auf einem Grund, der vor zwei Jahren vom Vorbesitzer verkauft wurde. Nun gibt es Streit um die Nutzung des Geländes. Selbst mit einer Einstweiligen Verfügung wollte der jetzige Grundstückseigentümer erreichen, dass Alexander Richter und seinen Mitarbeitern das Betreten des Grundes verboten wird. Die Einstweilige Verfügung wurde zwar abgelehnt, doch schwelt der Konflikt weiter. Anfang Januar ist dazu ein Gerichtstermin.

Nicht nur die Betreiber schütteln deshalb die Köpfe. Auch unter den Sportlern am Skihang findet sich keinerlei Verständnis. „Das ist einfach nicht zu begreifen“, sagt Michael Schwarz aus Freiberg, der mit seiner Tochter Lotta schon den dritten Tag in der noch jungen Wintersaison in Holzhau zubringt. Er ist eines der sogenannten „Pistenkinder“, hat hier Anfang der 1970er-Jahre seine ersten Versuche auf Brettern unternommen. „Es gibt diesen Spruch: Wer in Holzhau Skifahren gelernt hat, der kann es überall“, sagt er. Für ihn liegt der Skandal vor allem in der Tatsache, dass die Gemeinde, als es um den Verkauf der Fläche ging, ihr Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen hat. „Da hat der Bürgermeister wohl etwas vergessen“, mutmaßt er. Noch deutlicher wird Andreas Adam. Seine Saydaer Baufirma hatte Anfang der 1990er-Jahre die neue Anlage mit aufgebaut. „Ich bin furchtbar traurig, dass das, was Enthusiasten hier errichtet haben, aus nicht nachvollziehbaren Gründen zerstört werden soll“, sagt er. „Skifahren ist das Wichtigste in dieser Region. Sollte das in Holzhau nicht mehr möglich sein, dann wird das eine trostlose Gemeinde werden.“ Schließlich seien die Folgen für den Tourismus unabsehbar und düster. Stehe der Lift still, werde ihm der Ort bald in den tiefen Schlaf folgen, ein Schlaf, der lange währen könne, so Adam. Jens Donat ist im Erzgebirge aufgewachsen, wohnt jedoch schon seit 25 Jahren in Dresden. Er ist begeisterter Snowboarder und lässt kaum ein Wochenende aus, um in Holzhau zu Tal zu flitzen. So wie er nutzen viele Bewohner der Landeshauptstadt das für sie nahe gelegene Skigebiet. „Es wäre unzumutbar für die Region, würde hier der Betrieb eingestellt“, sagt er. „Die Beweggründe des neuen Eigentümers sind mir völlig unklar. Ich weiß es nicht.“ Kritisch wie so viele sieht er das Handeln der Gemeindeverwaltung. „Das war wohl doch sehr nachlässig“, fügt Donat hinzu. „Auf gut erzgebirgisch wurde das versaubeutelt.“ Es wäre gut, wenn schleunigst eingelenkt werde von den Beteiligten. „Ansonsten könne man doch über das Internet eine Petition organisieren“, schlägt er vor. Dem würde sich vermutlich Sandra Mudrak anschließen. Die Freibergerin liebt es, hier beim Sport zu entspannen. „Es ist von Freiberg ein Katzensprung, auch wegen der guten Anbindung“, sagt sie. „Es wäre schlimm, ginge das verloren.“

Alexander Richter und seine Frau Sindy erfahren nach eigenen Worten derzeit viel Aufmunterung. Noch sei nichts Offizielles vom Amtsgericht eingegangen. Indes möchte Michael Schwarz, der Tochter Lotta zuschaut, das Skigebiet vor allem dem Nachwuchs erhalten wissen. „Ein furchtbarer Gedanke, wenn das die Kinder nicht mehr nutzen könnten.“ (fp)

