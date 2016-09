Konkurrenz für den Wroclaw-Zug

Ich bin sehr froh über die Liberalisierung des Fernbusmarktes. Damit wird die Bahn gezwungen, attraktive und kundenorientierte Angebote zu machen oder meinen Sie, das (zB) 19-EUR-Angebot gäbe es auch ohne den Druck des Marktes? Auch in punkto Umweltschutz hat die Liberalisierung Vorteile: Je mehr und preisgünstiger öffentliche Angebote bestehen, um so mehr Leute steigen aus ihrem Privat-PKW auf Massenbeförderungsmittel um. In Summe also nur gut für die Umwelt. Wenn ich von DD nach Wroclaw will, nehm ich Trilex. Aber nicht aus Mitleid mit der Bahn, sondern weil sie in diesem Fall für mich das bessere Angebot haben.