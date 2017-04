Kondomschule hat noch Plätze frei Eine Schau auf dem Marienplatz in Görlitz zeigt unverkrampft die Themen Liebe und Sex – warnt zugleich aber auch.

zurück Bild 1 von 7 weiter In unterschiedlichen Räumen können sich die Besucher an über 50 interaktiven Stationen über das Thema Sexualität und Gesundheit informieren. Die Schau auf dem Marienplatz ist noch bis Sonnabend geöffnet. © pawel sosnowski/80studio.net In unterschiedlichen Räumen können sich die Besucher an über 50 interaktiven Stationen über das Thema Sexualität und Gesundheit informieren. Die Schau auf dem Marienplatz ist noch bis Sonnabend geöffnet.

Ansichtssache: Hier wird über unterschiedliche Kondomgrößen informiert.

Was anziehen beim ersten Date? Der Besucher entscheidet mit.

Puppenspiel: Die Schau wird vom Bund organisiert, tourt durch Deutschland.

Zur offiziellen Eröffnung war die „Love Lounge“ am Montag gut gefüllt.

Die ursprünglichen rostigen Container haben eine bunte Verkleidung erhalten.

Liebe und was dazugehört: Die Schau geht unverkrampft mit dem Thema um.

Oliver ist 35 Jahre alt, Büroangestellter und schwul. „Benny und ich sind uns treu“, lautet Olivers Motto. Das Problem: Oliver ist HIV-positiv. Trotzdem lebt er ein ganz normales Leben. Wie das funktioniert, ist derzeit in der neuen Schau „Große Freiheit – liebe.lust.leben“ auf dem Görlitzer Marienplatz zu sehen. Oliver ist einer von acht fiktiven Charakteren, aus denen die Ausstellung aufgebaut ist. HIV-positiv zu sein, das bedeutet zum Beispiel, lebenslang Medikamente zu schlucken. Wie viel da für Oliver insgesamt zusammenkommt, zeigen große Kisten. Im Zimmer nebenan kann der Besucher per Buzzer darüber abstimmen, was Marija bei ihrem ersten Mal tragen soll. Und wer es ganz genau wissen will, bekommt in einer Kondomschule Tipps.

Unverkrampft mit dem Thema Sex umgehen, das ist das Anliegen der Schau, sagt Eveline Maslon von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese hat die Schau entwickelt, tourt damit durch Deutschland. Görlitz ist in diesem Jahr der erste Halt. Das Ziel: Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten. „Aufklären, darüber reden, sachlich damit umgehen“, so sieht Landrats-Beigeordnete Martina Weber das Thema. Für die Ausstellung in Görlitz, sagt sie, haben sich schon viele Schülergruppen angemeldet, auch aus dem Nachbarland Polen.

„Der Landkreis Görlitz ist nicht von Risikogruppen geprägt“, sagt Amtsarzt Dr. Christoph Ziesch zum Thema sexuell übertragbare Infektionen. Dies betreffe in Sachsen eher die Großstädte. Auch wenn der Kreis kein Schwerpunkt für sexuell übertragbare Infektionen ist – sie kommen vor. Problematisch seien Hepatitis-B-Ansteckungen, außerdem Herpes, sagt der Amtsarzt. Chlamydien, eine Infektion, die zur Unfruchtbarkeit führen kann, sei zudem ein Problem im Landkreis. „Es gibt hier offensichtlich eine große Dunkelziffer“, sagt Amtsarzt Christoph Ziesch.

Vor allem Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren stecken sich mit Chlamydien an. Allerdings können auch schon unter 20-Jährige betroffen sein. Von 2012 bis 2014 hielt sich im Landkreis die Ansteckungszahl in etwa die Waage. Von 2015 stieg sie bis ins vergangene Jahr aber um über 20 Fälle an. Im Fünfjahresvergleich ist aber anders, als im gesamten Freistaat, kein stetiger Anstiege bei sexuell übertragbaren Infektionen zu verzeichnen.

Die Ausstellung auf dem Marienplatz wendet sich an Besucher ab 14 Jahren. „Wir thematisieren unterschiedliche Liebes- und Lebensstile und ermutigen die Besucher, zu diesen sensiblen Themen ins Gespräch zu kommen“, sagt Eveline Maslon von der Bundeszentrale. Die Schau zeige unterhaltsam, wie man sich vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen und trotzdem Spaß am Sex haben kann. Trotz der humorvollen Art und Weise, wie das Thema Sex und Schutz angegangen wird: Eines will die Ausstellung auf keinen Fall, reinen Voyeurismus bedienen. In der Ausstellung sind keine Geschlechtsteile zu sehen, keine erotischen oder pornografischen Abbildungen, Fotos oder Filme.

Die Ausstellung auf dem Marienplatz ist noch bis zum 29. April täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

zur Startseite