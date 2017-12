Kompromiss für Lehrer-Verbeamtung Der Kultusminister soll Zugeständnisse gemacht haben, um die Verbeamtung gegen den Finanzminister durchzusetzen.

Dresden. Im Streit um die Verbeamtung der Lehrer kündigt sich vor der entscheidenden Sondersitzung der CDU-Fraktion am Mittwoch ein Kompromiss an. Im Gespräch ist ein Modell, nach dem nur die neu eingestellten Lehrer verbeamtet werden würden. Das könnte ab 1. Januar 2019 geschehen, begrenzt auf fünf Jahre.

Sachsen ist neben Berlin das einzige Bundesland, das seine Lehrer nicht verbeamtet. Der neue Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) hatte deswegen Mitte November die Nachverbeamtung ab 2019 für alle Lehrer bis 46 Jahre gefordert, damit Sachsen im bundesweiten Kampf um Neueinstellungen wettbewerbsfähig wird. Das würde nach Schätzungen des Finanzministers mehr als 1,8 Milliarden Euro kosten, die Sachsen in den Generationenfond nachzahlen müsste, um die Pensionen der jetzigen Bestandslehrer abzusichern.

Sollten nur die neu eingestellten Lehrer verbeamtet werden, würde dieser Posten entfallen. Für die jährlich etwa 1 500 geplanten neuen Lehrer würde der Freistaat ab Dienstbeginn jährlich in den Fonds einzahlen. Auch die Lehrer, die aus anderen Bundesländern nach Sachsen kommen, sollen ihren Beamtenstatus und ihre Pensionsansprüche behalten können.

Die schon jetzt in sächsischen Schulen tätigen Lehrer könnten einen finanziellen Ausgleich bekommen, in dem sie mehr Geld erhalten oder durch Beförderungsämter in einer höheren Gehaltsstufe bezahlt werden. Seiteneinsteiger würden nicht verbeamtet werden, genauso wie Lehrer, die an einer anderen Schulart unterrichten als der, in der sie ausgebildet wurden – etwa Gymnasiallehrer an Grundschulen.

Der Kultusminister verspricht sich von der Verbeamtung vor allem, dass mehr ausgebildete Lehrer nach dem Studium in Sachsen bleiben, und die, die in andere Bundesländer gegangen sind, zurückkommen. Außerdem sollen Lehrer dadurch Anreize erhalten, ihr Arbeitsvolumen zu erhöhen. Mehr als ein Drittel arbeitet in Teilzeit.

Das Finanzministerium schlägt dagegen ein Modell vor, durch das die Bezahlung der Lehrer unabhängig von ihren Dienstjahren erhöht würde – ohne Verbeamtung. (SZ/sca)

