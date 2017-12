Kommunen werden Kita-Plätze zu teuer Die Regierung soll mehr Geld zahlen, fordert der Städte- und Gemeindetag. Dabei geht es um 150 Millionen Euro pro Jahr.

Aktuell geben die Kommunen für ihre Kitas bereits über 800 Millionen Euro pro Jahr aus. © dpa

Wenn es um Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten geht, können sich sächsische Eltern in aller Regel freuen. Im Bundesvergleich kann der Freistaat eine der höchsten Betreuungsquoten für Kinder unter sechs Jahren aufweisen. Im krassen Gegensatz dazu steht jedoch, so kritisiert jetzt der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG), dass die Zuschüsse des Landes für diesen wichtigen Bereich bundesweit die zweitniedrigsten sind.

Vor allem durch die deutlich steigenden Betriebskosten, so warnt SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck, würden viele Kommunen inzwischen an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit stoßen. Neben regelmäßigen Tariferhöhungen für das Kita-Personal würden auch eine neue Entgeltordnung sowie die von der schwarz-roten Landesregierung beschlossenen Verbesserungen beim Personalschlüssel spürbar zu Buche schlagen. Aktuell geben die Kommunen für ihre Kitas bereits über 800 Millionen Euro pro Jahr aus, 2006 waren es dagegen gerade einmal knapp 390 Millionen. Die Anteile des Landes und der Eltern seien deutlich geringer. So zahlte der Freistaat selbst zuletzt pro Jahr nur gut 460 Millionen. Die Elternbeiträge summierten sich zusätzlich auf ungefähr 258 Millionen Euro. Die Hauptlast, so klagt der SSG, müssten weiterhin die Kommunen tragen.

Der kommunale Spitzenverband setzt deshalb auf die jüngsten Ankündigungen von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der eine „neue Partnerschaft“ und eine stärkere Unterstützung des ländlichen Raums angekündigt hat. Im Fall der steigenden Kita-Kosten, so Mischa Woitscheck, könne das nur eine zügige Anhebung der Landeszuschüsse von aktuell 2 300 Euro pro Platz und Jahr auf künftig ungefähr 3 000 Euro bedeuten. Bleibe diese Hilfe aus, müssten die Kommunen notgedrungen an anderer Stelle sparen, heißt es warnend.

Die Entscheidung, ob der Freistaat die damit verbundenen Mehrkosten von jährlich mindestens 150 Millionen Euro übernimmt, ist bislang noch nicht gefallen. Sachsens neuer Finanzminister Matthias Haß (CDU) kündigte aber bereits am Dienstag ein zügiges Spitzentreffen auch zu dem strittigen Thema an.

