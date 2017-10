Kommunen fordern mehr finanzielle Hilfen vom Freistaat Die sächsischen Städte und Gemeinden klagen über immer mehr Pflichtaufgaben und stagnierende Zuweisungen.

© Symbolfoto: dpa

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) fordert vom Land mehr Geld für die Kommunen. Deren Finanzausstattung bereite zunehmend Sorgen, sagte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck am Freitag in Dresden. Ihre Einnahmen blieben nicht nur hinter denen im Westen zurück. Die hiesigen Städte und Gemeinden drohten auch von den ostdeutschen Kommunen abgehängt zu werden. So verfügten zum Beispiel die Kommunen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern inzwischen über eine deutlich bessere Mittelausstattung als die in Sachsen. „Das muss sich ändern.“

Woitscheck ging auch auf den Vorwurf ein, die Kommunen jammerten auf hohem Niveau. Dabei jammere der Freistaat selbst „auf dem allerhöchsten Niveau: Wir wollen nicht jammern, sondern rudern und steuern.“ Der Leipziger Finanzwissenschaftler Mario Hesse sieht für diesen Anspruch auch genügend „Wasser unter dem Kiel“ und verwies auf die gute Einnahmesituation des Landes.

Das Institut für öffentliche Finanzen und Public Management der Universität in Leipzig hatte für die SSG den Gemeindefinanzbericht 2016/2017 erarbeitet. Demnach erreichten die Städte und Gemeinden im Freistaat 2016 in ihren Kernhaushalten gerade einmal 87 Prozent der durchschnittlichen deutschlandweiten Einnahmen je Einwohner. In den anderen östlichen Flächenländern waren es 89 Prozent, in den finanzschwachen Westländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein 91 Prozent. „Obwohl die Steuereinnahmen wachsen, stagnieren die Zuweisungen des Landes, sodass die Entwicklung hinter den Vergleichsräumen zurückbleibt“, sagte Woitscheck. Er appellierte an die Regierung, gerade den Menschen auf dem Land ein Signal zu geben. Die kleinen Kommunen im ländlichen Raum würden „absaufen“.

Mario Hesse zufolge belaufen sich die Rücklagen in Sachsen inzwischen auf 12,4 Milliarden Euro. Die Kommunen hätten einen Investitionsbedarf von etwa 6,5 Milliarden Euro. Um auf das Niveau der Ausstattung der anderen ostdeutschen Länder zu kommen, brauchten sie pro Jahr zusätzlich 265 Millionen Euro. Hoffnungen setzt der Spitzenverband nun in den designierten Regierungschef Michael Kretschmer. Er müsse die Finanzströme neu steuern, betonte Woitscheck. (dpa)

