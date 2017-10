Kommt der erste Schnee?

Sicher ist es nicht, aber möglich: Laut DWD könnte es am Wochenenden im Erzgebirge oberhalb von 600 Metern schneien. © dpa

Sachsen muss sich auf ein stürmisches Wochenende einstellen. Besonders am Sonntag werde es den ganzen Tag ungemütlich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Überall werde bei wechselhafter Witterung ein stürmischer Westwind wehen, in höheren Lagen seien sogar orkanartige Böen wahrscheinlich.

Nach Angaben des Sprechers könnte es im Erzgebirge oberhalb von 600 bis 800 Metern auch schneien. Dort wäre es der erste Schneefall im Herbst diesen Jahres.

Die Temperaturen liegen am Samstag und Sonntag überwiegend zwischen 8 und 12 Grad. Im Gebirge geht es wohl aber auch bis auf 0 Grad runter. Der angenehmere Tag dürfte der Samstag werden. Trotz eines am Nachmittag von Norden hereinziehenden Regengebiets soll sich die Sonne hin und wieder zeigen. (fsc/dpa)

