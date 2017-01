Kommentar: Wo ist die „Kultur der Verantwortung“?

Annette Binninger. © Robert Michael

Der Abschlussbericht der von der Landesregierung eingesetzten Expertenkommission zum Terrorverdächtigen al-Bakr umfasst 200 Seiten. Seit Dienstagnachmittag ist der Öffentlichkeit nun eine Zusammenfassung von zwölf Seiten bekannt. Und schon dieses knappe Dossier reicht aus, sich über die zahlreichen Pannen und groben Fehler von Polizei und Justiz nur so zu wundern.

Der Fehler-Kompass hat sich dabei eindeutig auf Innenminister Markus Ulbig (CDU) gedreht. Bei seiner Polizei sind strukturelle Fehler zutage getreten, die einem Angst und Bange machen, was geschieht, wenn es in Sachsen wieder einmal Terroralarm geben sollte. Es gab keine durchgängige Einsatzführung. Der eine wusste nichts vom anderen, man arbeitete nebeneinander her.

Eine „Kultur der Verantwortungsübernahme“ forderte Ex-Verfassungsrichter Herbert Landau gestern bei der Vorstellung des Expertenberichts. Was er dabei nicht ansprach, weil dies auch nicht seine Aufgabe war, ist die Frage der Verantwortung in der Landesregierung, am Ministertisch. Dort sitzt man die Affäre seit drei Monaten miteinander aus, hofft, dass sich die Aufregung in der Öffentlichkeit wieder legt. Und machte lange weiter wie bisher, weil es persönliche Verantwortung dort einfach nicht geben soll. Es ist politisch gerade nicht gelegen.

zur Startseite