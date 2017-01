Kommentar: Weckruf an Bürger und an Bürokraten Gunnar Saft zum Prüfbericht von Sachsens Rechnungshof

Es ist ein bekanntes Problem: Wird mit öffentlichen Geldern gebaut, schauen nicht alle Beteiligten ganz genau hin. Damit spannen sie aber nicht nur für sich selbst juristische Fallstricke, sondern am Ende kommt es vor allem für die Steuerzahler viel teurer als nötig.

Dass Sachsens Rechnungshof penibel darauf schaut, wo und wie die öffentliche Hand Milliarden auf Baustellen ausgibt, ist deshalb eine wichtige und unverzichtbare Aufgabe. Schwergemacht wird sie den Kassenprüfern aber immer wieder durch den Umstand, dass aufgedeckte Missstände von der Landesregierung sowie in den Landratsämtern und Rathäusern kleingeredet oder komplett ignoriert werden. Entsprechend wirkungslos bleiben deshalb oft die berechtigten Einwände und Hinweise der Leipziger Prüfbehörde, die laut Gesetz zwar mahnen, aber eben nicht selbst sanktionieren darf.

Und an dem Punkt sind wir alle gefragt. Jeder Bürger möchte, dass die von ihm finanzierten staatlichen und kommunalen Strukturen effektiv funktionieren. Deshalb muss er auch Druck machen, wenn gegen diese Vorgabe verstoßen wird – auf der Bürgerversammlung, beim Abgeordneten, per Petition. Das ist umso einfacher, weil die Prüfberichte Ross und Reiter benennen. Zwar kann niemand erwarten, dass sofort alles besser wird. Wenn die Verantwortlichen in den Amtsstuben aber spüren, dass man derartige Probleme nicht mehr aussitzen kann, steigt auch ihr Interesse daran, dass die künftig erst gar nicht auftreten.

zur Startseite