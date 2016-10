Kommentar: Selbstmitleid ist fehl am Platz Sachsen als „gescheiterten Staat“ zu bezeichnen, ist hanebüchener Unsinn. Dennoch läuft einiges schief im Freistaat. Selbstmitleid und Schuldzuweisungen sind deshalb keine Lösung, kommentiert SZ-Redakteurin Karin Schlottmann.

Der Strafvollzugs-Abteilungsleiter des sächsischen Justizministeriums, Willi Schmid (l-r), der Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig, Rolf Jacob, und Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow während der Pressekonferenz in Dresden zum Tod Dschaber al-Bakrs. © dpa

Mit Schuldzuweisungen ist es so eine Sache. Wenn ein Fehler passiert ist, gibt es immer jemanden, der genau weiß, was falsch gelaufen ist. Besserwisserei kann ausgesprochen nervig sein. Schlimmer als die ewigen Bescheidwisser und Schnell-Kommentierer sind aber die Sturköpfe, die stets darauf beharren, alles richtig gemacht zu haben. Sie weisen Kritik als „Pauschalvorwurf“ zurück, verbitten sich Einmischung und igeln sich ein. Sachsens Regierung handelt seit geraumer Zeit nach diesem Muster. Je größer die Erklärungsnot, desto stärker das Selbstmitleid.

Das polemische Gerede über Sachsen als gescheiterten Staat ist natürlich hanebüchener Unsinn – jedenfalls für alle diejenigen, die wissen, was dieser Begriff tatsächlich bedeutet. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass einiges schief läuft bei der Inneren Sicherheit im Freistaat. Stets beteuern alle, alle hätten alles richtig gemacht, im Sinne von: Jeder hat die Vorschriften eingehalten. So lautet auch im Kern die Erklärung des Justizministers dafür, wie es gelingen konnte, dass sich ein mutmaßlicher islamistischer Terrorist in einer Gefängniszelle aufhängen kann – trotz viertelstündlicher Kontrollen. Aber wenn das Ergebnis der Korrektheit dann trotzdem wieder ein Desaster ist? Womöglich genügt es nicht in jeder Lage, sich nur an die Vorschriften zu halten. Die Flüchtlingskrise im vorigen Jahr hat Sachsen erst in den Griff bekommen, als die Regierung in letzter Minute alle Zuständigkeitsregeln der Ministerien außer Kraft gesetzt hatte und jedem mehr Selbstverantwortung einräumte.

Der Tod des Syrers hat zur Folge, dass seine Attentatspläne sich nur noch schwer aufklären lassen. Wer weiß, ob die Gefahr nun wirklich gebannt ist. Nicht auszuschließen, dass die Terrorzelle um al-Bakr größer war und immer noch aktiv ist. Wichtige Ermittlungsansätze wurden durch den Selbstmord zunichte gemacht. Auch deshalb kann die Landesregierung nach diesem Vorfall nicht zur Tagesordnung übergehen. Regieren ist, das gilt für den Ministerpräsidenten, aber auch für jeden seiner Minister, mehr als nur das Bestehende verwalten. Ein personeller Neuanfang darf kein Tabu sein.

