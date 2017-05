Kommentar: Neue Chance für altes Personal Gunnar Saft über den Machtkampf in der Sachsen-FDP.

Nach den jüngsten Wahlerfolgen ihrer Parteikollegen in anderen Bundesländern reden auch Sachsens Liberale selbstbewusst vom politischen Neuanfang. Der wäre bitter notwendig, ist doch die sächsische FDP nach ihrem Scheitern bei der Landtagswahl 2014 bis heute praktisch von der Bildfläche verschwunden.

Es bleibt dann das große Geheimnis der Delegierten, warum sie für den erhofften Aufschwung auf ihrem Parteitag am Wochenende erneut vorwiegend das alte Stammpersonal wählten. Ein wie auch immer nach vorn gerichtetes Signal an die Öffentlichkeit sieht anders aus. Freuen kann sich nun vor allem Parteichef Holger Zastrow. Der hat mit seiner Wiederwahl eine fast drei Jahre währende Zitterpartie überstanden, bei der die Zahl jener Parteimitglieder, die ihm noch einmal einen großen Wurf zutrauen, kontinuierlich abnahm. Dass er die Mehrheit in den eigenen Reihen dennoch nicht verlor, ist für Zastrow eine Chance. Zusammen mit dem aktuellen Rückenwind für die FDP in Deutschland scheint auch in Sachsen ein Comeback möglich. Allein die Hilfe von auswärts wird aber nicht reichen, zumal im Freistaat erst 2019 wieder gewählt wird. Zeit, die Zastrow und Co. emsig für einen echten Wandel nutzen müssen. Noch wichtiger als neue Köpfe sind schließlich Ideen, bei denen der Bürger nicht ständig das Gefühl hat, es geht der FDP dabei nicht um ihn, sondern nur um die eigene Selbstdarstellung. Gelingt das wieder nicht, ist auch das aktuelle Hoch schnell verpufft.

