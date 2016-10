Kommentar: Kita-Anspruch ist Kita-Anspruch SZ-Redakteurin Andrea Schawe über das Urteil zu Kita-Plätzen.

Dieses Urteil hat Signalwirkung. Es zeigt sich, dass es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz tatsächlich gibt – in der Realität, nicht nur auf dem Gesetzespapier. Wenn es keinen Kita-Platz gibt und die Eltern deswegen nicht wieder arbeiten können, hat das Konsequenzen – nämlich für die Kommune. Sie muss Schadenersatz für die Verdienstausfälle der Eltern zahlen. Die Richter am Dresdner Oberlandesgericht sahen das noch anders: Nach ihrem Urteil folgte aus dem Fehlen eines Kita-Platzes – nichts. Das ist kein Rechtsanspruch.

Das Urteil des BGH stärkt nun die Rechte berufstätiger Eltern. Ein gesetzlicher Anspruch auf einen Betreuungsplatz bedeutet, dass die Kommune genügend Plätze für die Kinder zur Verfügung stellen muss. Versäumt sie das, weil das Geld fehlt, oder schätzt den Bedarf falsch ein, verletzt sie ihre gesetzliche Pflicht. Der Rechtsanspruch bedeutet zwar nicht, dass jeder seinen Wunschplatz bekommt – in der richtigen Gegend und mit dem tollen Konzept. Wer wieder arbeiten will, muss bei der Betreuung seiner Kinder Kompromisse machen. Bekommen Eltern aber gar keinen Platz angeboten – nicht mal den in der falschen Gegend, mit dem weniger tollen Konzept –, können sie Beruf und Familie nicht vereinbaren. Das ist aber die Idee hinter dem Rechtsanspruch.

