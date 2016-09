Kommentar: Gewaltausbruch mit Ansage Ulli Schönbach zu den Ausschreitungen in Bautzen

Wie sich die Bilder auf den ersten Blick gleichen: 25 Jahre nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda jagt in Bautzen eine gewalttätige Menge junge Flüchtlinge durch die Stadt – nachdem diese zuvor selbst eine Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen hatten. Fremdenfeindliche Parolen werden gerufen. Steine fliegen. Nur mit einem Großaufgebot bekommt die Polizei die Lage in den Griff. Der erste Reflex: Sachsen zeigt sich wieder einmal von seiner hässlichen Seite.

Doch ganz so simpel sind die Dinge nicht. Ohne Frage: Der Hass auf alles Fremde ist in Teilen der Gesellschaft groß. Und nicht wenige drücken sich um diese Einsicht. Und doch zeigen die Bilder der Nacht nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Wer Deutsche nur als Täter und Flüchtlinge nur als Opfer sieht, zeichnet ein Zerrbild der Realität. Über Wochen hat sich die Lage im Zentrum von Bautzen zugespitzt. Abend für Abend belauert und provoziert man sich – und geht immer wieder brutal aufeinander los.

Wer wirklich etwas für die Integration und das friedliche Miteinander tun will, der muss die Frage des Rassismus klar ansprechen, aber darf dabei nicht stehen bleiben. Die Betreuung junger Flüchtlinge gehört nach den Ereignissen der vergangenen Tage ebenso auf den Prüfstand wie das auffallend späte Handeln von Stadt und Landkreis. Warnungen von Polizei und Anwohnern gab es zuhauf. Warum also haben die Verantwortlichen die Dinge so lange laufen lassen?

