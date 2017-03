Kommentar: Gegensteuern, bevor etwas passiert SZ Redakteur Thilo Alexe über Ausstiegshilfe für Islamisten in Sachsen.

SZ Redakteur Thilo Alexe. © Robert Michael

Anders als in Berlin oder Nordrhein-Westfalen gibt es in Sachsen keine eng vernetzte islamistische Szene. Doch die Annahme, das Bundesland sei deshalb frei von Terrorgefahr, ist naiv. Junge Menschen können sich auch in Sachsen über das Internet radikalisieren. Drei sind ausgereist. Ein Islamist, der einen Anschlag vorbereitete, wurde nach einer Großfahndung im vergangenen Jahr in Leipzig festgenommen, nachdem ihn offenbar Landsleute festgesetzt hatten.

Es besteht also Grund, etwas zu tun. Und Sachsen reagiert. Drei Minister haben die Beratungsstelle Kora geschaffen, die Prävention, Hilfe für Radikalisierte, Angehörige sowie ein Aussteigerprogramm anbietet. Der Versuch gegenzusteuern, bevor etwas passiert, ist richtig, auch wenn sich über die Arbeit noch wenig sagen lässt. Dreimal wurden die Experten bislang zurate gezogen.

Was sich bereits feststellen lässt: Die Minister agieren in einem schwer zu bestellenden Feld. Einerseits sollen sie etwas vorweisen. Andererseits darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass es allzu viel Geld kostet, wo doch in der Vergangenheit Lehrer- und Polizeistellen abgebaut wurden. Man behilft sich mit einem Kniff und überträgt die Aufgaben an freie Träger. Das vermeidet Festkosten und führt dazu, dass langjährige Erfahrung von spezialisierten Einrichtungen mit Extremisten genutzt wird. Der Staat kann nicht alles leisten und beschäftigt nicht für jeden Bereich Experten.

Streiten lässt sich über die Zweckmäßigkeit eines Aussteigerprogrammes. Zumindest bei Rechtsextremisten ist es in Sachsen kaum auf Resonanz gestoßen. Der vielleicht wichtigste Ansatz bei Kora ist jedoch die angestrebte Einbindung muslimischer Gemeinden. Ohne sie geht es nicht. Wichtig ist dabei der Ton, in dem sie angesprochen werden. Fühlen sie sich verprellt und unter Generalverdacht gestellt, dürfte Dialog kaum in Gang kommen. Wird den Gemeinden das Gefühl vermittelt, Ansprechpartner auf Augenhöhe zu sein, kann mehr entstehen als nur Gespräche. Im besten Fall führt der Austausch dazu, dass sich beide Seiten besser verstehen und sich von Extremisten abgrenzen.

