Kommentar: Dieser Gegensatz lässt sich aushalten

SZ Redakteur Georg Moeritz © Robert Michael

Die Stadt Bischofswerda ist tatsächlich eine versteckte Perle. Der Marktplatz mit seinen Denkmälern ist ansehnlich geworden, das Freibad macht Spaß, und neulich zum Tag des offenen Ateliers öffneten mehrere Künstler freundlich Haus und Garten. Da hat der Verband der Wohnungsgenossenschaften ganz recht, wenn er solche Städte weiter aufwerten will. Sachsens Klein- und Mittelstädte haben es schwer genug gegen den Sog der Großstädte. Zwar warnen Forscher in Studien davor, dass der Umzug vom Land in Richtung Dresden und Leipzig weitergehen wird. Doch Sachsen ist kein Stadtstaat. Kleinere Orte brauchen Kultur, Ärzte, Schulen und Linienverkehr.

Aus Sicht der Vermieter liegt das Werbeargument nahe: In der Kleinstadt wohnen, in die Großstadt pendeln, das kann sich lohnen. Allerdings neigen die Verbände dazu, starke Forderungen aufzustellen. Am Dienstag wurden die Verkehrsverbünde an den Pranger gestellt, weil etwa eine Fahrt von Oschatz nach Riesa teurer sei als ins fernere Leipzig. Das lässt sich auch umgekehrt darstellen: Die Fahrt nach Leipzig ist billiger, dank eines Verkehrsverbundes. Billigere Fahrscheine für die Landbevölkerung zu fordern, ist einen Versuch wert – aber die Wohnungsgenossenschaften müssen auch zugeben, dass sie Zuschüsse bekommen haben, die das Wohnen verbilligen. Stadt und Land haben Vor- und Nachteile, die jeder für sich bewerten muss. Vor zehn Jahren gab es viele Umzüge ins Grüne, vielleicht kommt dieser Trend wieder.

