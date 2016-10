Kommentar: Deutschland im Fadenkreuz

Die Vorgänge in Chemnitz zeigen zwei Dinge: Der islamistische Terrorismus ist auch in Deutschland keine abstrakte Gefahr mehr. Die Bundesregierung kann nach eigener Aussage Anschläge wie in Belgien und Frankreich nicht ausschließen. Allerdings, und das ist der zweite Punkt, ist es den Sicherheitsbehörden gelungen, den Verdächtigen in der sächsischen Provinz aufzuspüren und den Sprengstoff sicherzustellen. Ein womöglich bevorstehender Anschlag ist verhindert worden. Das ist trotz des Erschreckens über die Ereignisse eine positive Nachricht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Verdächtige als Flüchtling nach Chemnitz. Ob er sich in Deutschland radikalisiert hat oder zielgerichtet als IS-Kämpfer einreiste, weiß heute noch niemand. Vorschnelle Schlussfolgerungen über Bürgerkriegsflüchtlinge verbieten sich allerdings von selbst. Die ganz große Mehrheit der Syrer, die nach Deutschland gekommen ist, floh vor Gewalt und Terror in ihrer destabilisierten Heimat. In dieser Region liegen die Wurzeln des internationalen Terrorismus und der Beitrag des Westens, hier energisch einzugreifen, ist mehr als bescheiden. Fehler, die die Bundesregierung im Zusammenhang mit den massenhaften unkontrollierten Einreisen zu verantworten hat, wurden korrigiert, Polizei und Verfassungsschutz personell und technisch aufgestockt. Mehr denn je hängt unsere Unversehrtheit von einem gut funktionierenden Sicherheitsapparat ab.

