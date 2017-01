Kollegen rügen Dresdner Richter Mit seinen Aussagen bei der AfD-Veranstaltung mit Björn Höcke im Ballhaus Watzke hat Jens Maier auch seine Kollegen gegen sich aufgebracht. Ein Richterverband sieht eine „rote Linie“ überschritten.

Der Richter Jens Maier ist nach seiner Rede im Ballhaus Watzke in der Kritik. © dpa

Bestürzt über die Äußerungen des Dresdner Richters und AfD-Bundestagskandidaten Jens Maier hat sich jetzt die Neue Richtervereinigung mit scharfer Kritik zu Wort gemeldet. Maier überschreite mit seinem Lob für den Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke eine „rote Linie“, teilte der Landesverband Sachsen mit. Maier hatte als Vorredner von Höcke unter anderem den „Schuldkult“ für „endgültig beendet“ erklärt und Höcke einen „aufrechten Patrioten“ genannt.

Die deutsche Verfassung beruhe auf den Erfahrungen der Menschheitsverbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands, so der Richterverband. „Die Erinnerung an diese Verbrechen drückt sich in rechtlicher und moralischer Verantwortung in Worten und Taten aus und ist ein Prozess, der nie abgeschlossen sein wird.“ Wer ihn für beendet erkläre, „flieht feige vor der Verantwortung und verkennt die Basis unserer Rechtsordnung“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit einer Rede wie der von Höcke werde „der Neonazi-Ideologie Vorschub geleistet.“ Und wer ein solches Weltbild „wie offenbar Jens Maier“ habe, mache sich „als Vertreter des deutschen Rechtsstaates unglaubwürdig“. Ein solcher Richter sollte sich selbst fragen, „was er den Parteien eines Rechtsstreits und was er der Öffentlichkeit vermittelt, wenn er ein Urteil im Namen des Volkes verkündet“, mahnen die Richterkollegen.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt seit einigen Tagen gegen den Juristen aus dem eigenen Haus. Dabei geht es um den Verdacht der Volksverhetzung. Zudem prüft das Landgericht Dresden mit, disziplinarrechtliche Schritte.

Die Neue Richtervereinigung mit etwas mehr als 500 Mitgliedern ist ein kleinerer Berufsverband für Richter und Staatsanwälte. Der größte - der Deutsche Richterbund - hat mehr als 16 000 Mitglieder. (SZ/abi)

