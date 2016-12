Kokain im Fleischwolf

Der Zoll hat am Flughafen Leipzig in den vergangenen zehn Tagen mehrere Fälle von Rauschgiftschmuggel aufgedeckt. Bei Kontrollen der internationalen Luftfracht wurden 26,5 Kilogramm Cannabis, 16 Kilogramm der Kaudroge Khat sowie mehrere Kilogramm Kokain gefunden, wie das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag mitteilte.

Dabei seien die Drogen originell versteckt gewesen, hieß es. Unter anderem entdeckten die Zöllner zwei Kilogramm Kokain in einem Fleischwolf, der für einen Empfänger im afrikanischen Sao Tome and Principe bestimmt war. Zudem waren die Drogen in Wasserfiltern, Boilern, Textilien oder in einem Brotkasten verborgen. (dpa)

