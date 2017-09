Kötzschenbrodaer Straße zu Ganz im Osten der Stadt sorgt die kaputte Straße für eine lange Umleitungszeit nach Dresden. Warum schon wieder?

zurück Bild 1 von 2 weiter Heute 2017 und damals 2013: Die Kötzschenbrodaer Straße an der Stadtgrenze zu Dresden muss erneuert werden, weil sie Risse hat. Die stammen vom damaligen Hochwasserdamm, der eine ganze Siedlung geschützt hat. © Norbert Millauer; Heute 2017 und damals 2013: Die Kötzschenbrodaer Straße an der Stadtgrenze zu Dresden muss erneuert werden, weil sie Risse hat. Die stammen vom damaligen Hochwasserdamm, der eine ganze Siedlung geschützt hat.

Die Risse in der Kötzschenbrodaer Straße stammen vom damaligen Hochwasserdamm, der eine ganze Siedlung geschützt hat.

So richtig schlimm empfanden viele Autofahrer den Zustand dieses Straßenabschnittes gar nicht. Zwischen der Stadtgrenze von Dresden und den ersten Serkowitzer Häusern türmt sich derzeit auf der Kötzschenbrodaer Straße ein Erdwall aus Baggeraushub.

Am Seegraben nennen Einheimische das Stück. Beidseits der Straße befindet sich nämlich dieser Graben, der regelmäßig freigeschnitten werden muss, damit er seinen Zweck erfüllen kann. Im Hochwasserfall soll der Graben das Wasser, welches im Elbarm steht und von dort auf die Nordseite der Straße gedrückt wird, wieder abfließen lassen. Doch genau diese Grundwasserbewegungen, vor allem aber die Belastung zum Hochwasser 2013, haben dem Straßenabschnitt schwer zugesetzt.

Damals hatte Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) den Radebeuler Alexander Richter um Hilfe gerufen. Richter ist Niederlassungsleiter der Baufirma Eurovia in Dresden. Mit dessen Hilfe und den Lkw von der Radebeuler Firma Hasse konnte beinahe über Nacht ein Damm auf der Straße aufgeschüttet werden, welcher verhinderte, dass die Anwohner von Alt-Radebeul in der Siedlung am Kreis – wie 2002 geschehen – überschwemmt wurden. Bundeswehrsoldaten, vom damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) geschickt, sicherten den Damm.

Die Kehrseite der Flutschutzaktion: Die bereits 2002 von der Flut getroffene Straße wurde unter der Dammlast beschädigt. Risse im Asphalt traten nach 2013 immer öfter auf.

Eindeutig ein Hochwasserschaden, bestätigten im Nachhinein die Gutachter der Stadt, die für die Sanierung um Mittel aus dem Fluttopf gebeten hatte.

Jetzt endlich ist es so weit. Das östliche Ende der Kötzschenbrodaer Straße kann repariert werden. Seit Mitte Juli sind die Baggerfahrer am Werk. Was sie ausgehoben haben, ähnelt in Ansätzen schon dem Hochwasserdamm von 2013. Erledigt wurde bisher der Fahrbahnaufbruch, der Mutterboden wurde abgetragen, die Borde, Geländer und Verkehrszeichen abgebaut. Unter der Erde wurden das Telekomkabel freigelegt und die öffentliche Beleuchtung abgebaut.

Marlies Wernicke ist im Bauamt zuständig für die Straßen. Sie sagt, dass auch manche Unregelmäßigkeit entdeckt wurde. Eben, dass nicht jedes Kabel so lag wie vermutet. Auch tauchte unter der Straßenoberfläche schon mal ein Straßenbelag auf, auf welchen wohl aus Gründen der Stabilität zu DDR-Zeiten einfach was draufgelegt wurde.

In den nächsten Monaten ist dann die Hauptarbeit zu leisten. So werden im ersten Bauabschnitt die Leitungen der Medien wieder neu verlegt, der aufgeschüttete Damm zurückgebaut und die Fahrbahn von unten her mit Frostschutzschicht, Tragschicht und den Borden komplett neu aufgebaut.

Danach werden die Straßenabläufe eingebaut, die Gehwege angelegt, die es hier bisher nicht gab und die auf beiden Seiten sein sollen. Es folgen die Asphaltierung. Neue Schilder, Geländer und Laternen wird es geben.

In einem zweiten Bauabschnitt soll, ähnlich wie beim ersten Abschnitt, noch ein Stück Straße bis fast zum Dresdner Ortsschild, ab der Friedhofstraße, im Herbst erneuert werden. Dazu muss die Kreuzung Friedhofstraße für kurze Zeit gesperrt werden, so Marlies Wernicke.

Das Abbiegen von der Friedhofstraße in Richtung Dresden soll während der Bauarbeiten freigehalten werden. Im zweiten Bauabschnitt soll es möglich sein, von der Friedhofstraße in die Kötzschenbrodaer Straße landwärts einzubiegen. Für Anlieger will die Baufirma die Zufahrt individuell gewährleisten.

Gebaut wird der Straßenabschnitt von der Teichmann Bau GmbH aus Wilsdruff. Die Auftragssumme beträgt rund 664 000 Euro und ist voll gefördert. Für die Fußwege, die es jetzt noch nicht gibt, muss Radebeul selbst aufkommen, hat aber auch Fördermittel beantragt.

Ende des Jahres soll die Dammstraße wieder vollständig befahrbar und dann auch für Fußgänger nutzbar sein. Allerdings nur im neuen Zustand bis zur Stadtgrenze Dresden. Danach müsste das Bauamt der Landeshauptstadt Dresden endlich mal was gegen die vielen Schlaglöcher tun.

zur Startseite