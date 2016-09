Knusperflocken, Pfeffi und Soljanka Der Landtag befasst sich mit der Wendezeit. Die Debatte ist überraschend originell.

Blick in den Landtag Sachsens © dpa

Dresden. Parlamentsdebatten sind oft dann richtig gut, wenn sie nicht einem Gesetzesbeschluss vorgeschaltet sind. Wenn es nicht darum geht, vielfältige Argumente in rhetorischer Engführung auf ein Ja oder Nein zu bringen. Wenn Abgeordnete ohne Abstimmungsdruck reden und damit im besten Fall die Vielschichtigkeit eines Themas zum Ausdruck bringen.

Dass es am Donnerstag dazu kam, war überraschend. Ließ doch der sperrige Titel der von CDU und SPD beantragten aktuellen Stunde Klischee und Pathos vermuten: „Sachsen, Wiege der friedlichen Revolution: Freiheit und Einheit feiern – Brücken bauen“. Wer Bräsiges erwartete, wurde aber enttäuscht, etwa von Hanka Kliese.

Der freudige Blick auf den Tag der deutschen Einheit verkläre ihr nicht die Sicht auf die Schattenseiten, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin. Diese seien heute bei einem Spaziergang durch Dresden, Görlitz, Leipzig oder Bautzen zwar nicht sofort sichtbar. „Doch fahre ich in meine Heimat nach Mecklenburg-Vorpommern in die kleine Stadt Pasewalk, dann sieht das schon ganz anders aus.“

In dem Viertel, in dem die 36-Jährige als Kind lebte, liegt der Arbeitslosenanteil, wie Kliese schilderte, bei 29 Prozent. Größter Arbeitgeber sei ein Callcenter. Die Wurstfabrik, ein Markenzeichen der Stadt, steuere in die zweite Insolvenz. Vor der Einführung des Mindestlohns hätten Arbeiter zwischen fünf und sieben Euro pro Stunde verdient. „Mir ist es wichtig, dass wir nicht nur das Errungene preisen, sondern genau hinsehen, wo die deutsche Einheit ihre Ziele bisher noch verfehlt hat“, sagte Kliese.

Sarah Buddeberg vermittelte eine originelle Ost-West-Sicht. Die Linken-Abgeordnete wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und studierte ab 2002 in Leipzig. „Ich habe Knusperflocken, Pfeffi und Soljanka kennengelernt.“ Doch nicht nur Kulinarisches wirkte anziehend. „Das war alles so verheißungsvoll“, sagte Buddeberg über die Aufbruchsstimmung in den Wendejahren. „Die Chance, nicht nur die Verhältnisse im Osten, sondern auch im Westen auf den Prüfstand zu stellen und Bewahrenswertes zu bewahren, wurde vertan.“ Zudem sprach die Linke von gebrochenen Biographien und einer Abwertung von Menschen „übrigens unabhängig davon, wie sie vorher zum System gestanden haben“.

Für die Grünen bemängelte Volkmar Zschocke aktuelle Demokratiedefizite. Bürgerinitiativen, etwa gegen Abfallimporte seit der Wende, seien diskriminiert worden. Noch Ende der 1990er-Jahre sei die grüne Jugend ins Visier des Verfassungsschutzes geraten, in einer Zeit, in der die Rechtsextremisten des NSU abtauchten.

Für die AfD erwähnte Jörg Urban, Ex-Geschäftsführer der Grünen Liga Sachsens, lobend die gesunkene Luftbelastung. Für Thomas Colditz (CDU) sind positive Entwicklungen seit 1990 Grund für Stolz: „Nur aus diesem souveränen Selbstverständnis können wir auch die Aufgaben der Zukunft meistern.“ Trotz des gelungenen Aufbaus, ergänzte Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU), sei die Einheit „für viele Menschen im Osten ein schmerzhafter und schwieriger Prozess“ gewesen. (mit dpa)

