Knecht Vincek bringt die Haselnüsse Die winterliche Dauerausstellung auf Schloss Moritzburg bekommt etwas vom Zauber der ersten Schauen zurück.

Nicht nur Aschenbrödel wird sich freuen, dass Vincek mit Schlitten und Pferden wieder in der Schau auf Schloss Moritzburg zu sehen ist. © Norbert Millauer

Die große Aschenbrödel-Fangemeinde hat schon darauf gewartet. Am heutigen Sonnabend ist es wieder so weit. Zum siebenten Mal öffnet Schloss Moritzburg seine Tore für die Winterschau zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Inzwischen ist diese selbst schon Kult, was nicht zuletzt die beinahe märchenhaften Besucherzahlen belegen. Über 700 000 kleine und große Märchenfreunde strömten in den vergangenen Jahren ins einstige Jagdschloss der Wettiner, um am authentischen Drehort in die Welt Aschenbrödels einzutauchen.

Am Freitag waren noch letzte Handgriffe notwendig, damit zum Start alles perfekt ist. So fehlte auf einigen Kunststoffbäumen noch der Schnee. Doch auch ohne diesen war die Szenerie beeindruckend. Mit mehr als zwei Dutzend Tannenbäumchen wurde die Wagenhalle in einen kleinen Wald verwandelt, in dem die Besucher auf den Prinzen hoch zur Ross, den Präzeptor genannten Tanzmeister und Wildtiere treffen. Und auf den treuen Knecht Vincek. Der fährt mit seinem Pferdeschlitten durch den Winterwald. Wer genau hinsieht, entdeckt oben in den Zweigen eines großen Baumes auch das Nest, in dem im Film die drei Zauber-Haselnüsse liegen, die er Aschenbrödel mitbringt.

Mit der kompletten Neugestaltung der Schau zu einer winterlichen Dauerausstellung im Jahr 2015 verschwand vieles aus den Räumen, was den Besuchern in den ersten Ausstellungen ans Herz gewachsen war. Das hatte Gründe. Statt über 2 000 stehen nur noch gut 450 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Für die von den Schlossleuten mithilfe örtlicher Handwerker und Fachleuten aus der Region gestalteten aufwendigen Szenerien war so einfach kein Platz mehr. Zudem musste auf dem beengteren Raum alles robuster gebaut werden, damit die Installationen tatsächlich dem Besucheransturm mehrere Jahre standhalten.

Im Großen und Ganzen kam die Neugestaltung bei den Fans gut an, weiß Kuratorin Margitta Hensel aus den Einträgen in den Gästebüchern und anderen Kommentaren. Schließlich geht die Schau auf verschiedene Besucherinteressen ein. Wer will, bummelt einfach durch, schaut sich kleine Filmchen an und probiert das eine oder andere aus. Man kann aber auch ganz tief in die Entstehungsgeschichte des Films eindringen. „An den Filmschneideplätzen nachempfundenen Tischen ist eine Dokumentation über nahezu fast jeden Drehtag abrufbar“, sagt Margitta Hensel. „Mit kleinen Episoden, bis hin zur Verpflegung der Künstler.“

Nur etwas vermissten Besucher in den vergangenen beiden Jahren, die auch schon die ersten Ausstellungen gesehen hatten: das Märchenhafte. „Jetzt sei alles sehr dokumentarisch, nicht so anheimelnd“, sagt Margitta Hensel.

Darum haben die Schlossleute diesmal versucht, wenigstens ein kleines Stück zurück zu den Anfängen zu gehen. „Nachdem wir im letzten Winter unseren Vincek samt Schlitten nach Südböhmen ausgeliehen hatten, weil Aschenbrödelprinz Pavel Travnicek dort eine eigene Ausstellung organisiert hat, wollen wir nun mit seiner Hilfe wieder etwas vom märchenhaften Zauber der Anfangsjahre zurückholen.“ Der Versuch scheint geglückt zu sein.

Umgestaltet wurde auch der letzte, komplett weiße Raum der Schau, in dem das originale Hochzeitskleid und die Schlussszene des Filmes zu sehen waren. Er bekam jetzt ein etwas warmes Rot, eine Pinnwand und einen gerade fertig gewordenen Haselnusstisch dazu. „Hier können die Besucher ihre Wünsche aufschreiben und an die Wand heften“, sagt Margitta Hensel.

Um einen Wunsch, den eines kleinen Mädchens, geht es auch in dem neusten Kurzfilm der Kampagne des Freistaats „So geht sächsisch“. Gedreht haben ihn die Radebeuler Filmemacher von Centre Films. Dass der Film am Freitag in Moritzburg seine Premiere feierte, ist kein Zufall. Spielen das Schloss und die bekannte Aschenbrödel-Melodie in dem knapp dreiminütigen Streifen doch eine wichtige Rolle.

