Knapp am Prädikat sommerlich vorbei Der 1. April präsentierte sich in ganz Sachsen mild und sonnig. Ein Ort kam der 25-Grad-Marke am nächsten. Doch war es das jetzt erst einmal mit dem Sommer im Frühling?

Eine Zierkirsche blüht im sonnigen Dresden. Im Hintergrund die Frauenkirche. © dpa

Der 1. April hat sich in Sachsen fast schon sommerlich präsentiert. In den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz kletterte das Thermometer auf Werte über 20 Grad. Am engsten schrammte allerdings das ostsächsische Bad Muskau am Prädikat sommerlich vorbei. Dort wurden 24,7 Grad gemessen. Ab einem Wert von 25 Grad setzen Meteorologen diese Bezeichnung ein.

Am Sonntag gab es dann eine spürbare Abkühlung. In Dresden wurden mittags „nur“ 14 Grad gemessen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden es in Sachsen zum Wochenausklang noch einem bis zu 17 Grad bei geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit.

In der kommenden Woche soll sich die Sonne hin und wieder sehen lassen. Allerdings gehen die Temperaturen weiter zurück und pendeln sich bei etwa 15 Grad ein. In aufklarenden Nächten ist ab Wochenmitte mancherorts auch mit Bodenfrost zu rechnen. (dpa/fsc)

›› Die Wetteraussichten für Sachsen

zur Startseite