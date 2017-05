Klettern am Hohnsteiner Burgfels? Klettern an dem Felsmassiv ist verboten, ein Klettergarten wurde abgelehnt. Jetzt scheint sich die Stimmung zu wandeln.

Der Burgfelsen in Hohnstein könnte ein Eldorado für Kletterfreunde sein, wenn der Sport dort genehmigt werden würde. © Mike Jäger

Hohnstien. Hohnsteins Bürgermeister will es nicht mehr klaglos hinnehmen, dass die Ideen seiner Stadt blockiert werden. „Wir Hohnsteiner haben es satt, uns von den Dresdnern und Naturschützern unsere Entwicklung und Zukunft nehmen zu lassen. Es ist jetzt an der Zeit, einen Schritt auf die Einwohnerschaft in der Sächsischen Schweiz zuzugehen. Sie berauben uns unserer Existenzgrundlage“, erklärte Daniel Brade (SPD) jetzt offenherzig in einer Pressemitteilung.

Stein des erneuten Anstoßes ist eine Abstimmung unter mehr als 10 000 Mitgliedern des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB). Die hatten sich mit sehr großer Mehrheit für das nachträgliche Setzen von zahlreichen Ringen an der Felsengruppe Johanniswacht im Bielatal ausgesprochen. Damit wird das Klettern dort sicherer, aber auch leichter. Viele Verfechter des traditionellen Kletterns kämpften bis zum Schluss gegen dieses Projekt. Vergeblich, wie sich herausstellte. Initiiert hatte die Abstimmung der SBB-Vorstand.

Bürgermeister Brade nimmt das Ergebnis dieser Abstimmung zum Anlass, eine weitere unter den SBB-Mitgliedern anzuregen: eine zum Klettergarten am Hohnsteiner Burgfelsen. Jenes demokratische Mittel hatte Brade vor sieben Jahren schon gewollt. Stattdessen hatte der SBB im Jahr 2010 aber ein Symposium an der TU Dresden durchgeführt. Danach hatte der SBB-Vorstand entschieden, das Hohnsteiner Projekt nicht zu unterstützen und auch keine Abstimmung durchzuführen. Für Daniel Brade bis heute unverständlich. „Das Meinungsbild der Bergsportler in diesem Symposium war sehr gegensätzlich und eine Tendenz in die eine oder andere Richtung nicht erkennbar“, sagt er rückblickend. Dass sich der SBB nun zur Johanniswacht Klarheit verschaffen wollte, begrüßt der Bürgermeister.

Angesichts dieses Stimmungswandels fordert er, nun auch über das Hohnsteiner Projekt am Burgfelsen abstimmen zu lassen. Mit der damaligen Entscheidung habe der SBB-Vorstand der Stadt einen Bärendienst erwiesen, erklärt Brade. Hohnstein brauche als Tourismusort nun mal Tages- und Übernachtungsgäste. „Die Ablehnung des Kletterprojektes war ein Sargnagel für die heutige Situation um die Burg Hohnstein. Daher geben wir unseren Kampf für dieses vernünftige Vorhaben nicht auf“, erklärt er.

Geplant war, den Burgfelsen auf einer Breite von etwa 200 Metern in elf Sektoren einzuteilen. In diesen sollte jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Kletterouten diverser Schwierigkeitsgrade eingerichtet werden. Zwei Klettersteige sollten im Garten der Burg enden und damit auch den Ausstieg über die Burg ermöglichen. Entscheidende Behörde damals war die Landesdirektion Sachsen. Sie lehnte das Projekt aus Naturschutzgründen ab. Der SBB war dazu nur beratend tätig. Das gilt allerdings auch im Fall Johanniswacht, wo die Basisdemokratie offenbar die Behörden überzeugt hat. Diesen Stimmungswandel will Brade nun nutzen. Wie der Bergsteigerbund zur Idee des Bürgermeisters steht, ist unklar. Die Leitung des SBB war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

