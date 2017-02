Klärendes Gespräch nach Aufzug-Panne Fast zwei Stunden musste ein Eingeschlossener bis zu seiner Befreiung ausharren. Das soll sich nicht wiederholen.

Der Panorama Aufzug in Meißen am Burgberg © Claudia Hübschmann

Eigentlich, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso, sind Notruf und Personeneinschluss im Wartungsvertrag mit der Firma FB-Aufzüge klar geregelt. So auch, dass bei Personeneinschluss außerhalb der Betriebszeit (9 und 17 Uhr) beim Betätigen der Notruftaste in der Aufzugskabine die Leitstelle in Dresden informiert wird. Im Falle des Sicherheitsmitarbeiters, der am vergangenen Donnerstag früh morgens feststeckte, ist es genau so passiert. „Die Leitstelle alarmiert dann die Feuerwehr und informiert FB-Aufzüge und den Betreiber Städtische Dienste, so Reso.

Anders sei es während der Betriebszeiten. Dann werde der Notruf an die Mitarbeiter der Talstation geleitet, die dann entsprechend die Feuerwehr, FB-Aufzüge, Bauhof und SDM informierten. Warum der Festsitzende in der letzten Woche zwei Stunden bis zu seiner Befreiung warten musste, soll jetzt auf den Prüfstand. „Zwei Stunden sind selbstverständlich keine akzeptable Wartezeit für eine eingeschlossene Person, egal bei welcher Witterung. Zum Ablauf der Notbefreiung am Donnerstag und was dabei gegebenenfalls nicht geklappt hat, können wir derzeit jedoch noch keine abschließende Auskunft geben“, teilt Reso mit. Zur Klärung dieses Sachverhaltes sei aber in der übernächsten Woche ein Gespräch mit dem Serviceleiter von FB-Aufzüge vorgesehen. Danach soll es eine Mitteilung geben. Laut technischer Regeln für die Betriebssicherheit muss eine in einem Aufzug steckengebliebene Person spätestens 30 Minuten nach Absetzen des Notrufs befreit werden. (SZ/mhe)

