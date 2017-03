Kitas fehlt Führungspersonal Kita-Leiter sind verantwortlich für Pädagogik, Personal und Budget. Dafür haben sie allerdings kaum Zeit.

Das Führungspersonal in deutschen Kindertagesstätten hat zu wenig Zeit für seine Leitungsaufgaben. Elterngespräche, das pädagogische Konzept weiterentwickeln, Budget und Personal verwalten: Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlt im Schnitt etwa die Hälfte der dafür vorgesehenen Zeit.

Die Stiftung empfiehlt, dass Kita-Leiter unabhängig von der Größe ihrer Einrichtung mindestens 20 Stunden pro Woche für Leitungs- und Verwaltungsaufgaben zur Verfügung haben. In Sachsen verfehlt jede fünfte Kita diesen Wert. Zusätzlich zu der Grundausstattung empfiehlt die Stiftung 21 Minuten pro betreutes Kind. Das ist in 90 Prozent aller sächsischen Kitas nicht der Fall. Damit liegt Sachsen genau im bundesweiten Durchschnitt.

In 3,2 Prozent aller Kitas in Sachsen fehlt nach Zahlen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik die Zeit für Leitungsaufgaben komplett. Betroffen sind vor allem kleine Kitas mit weniger als 40 Kindern. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Sachsen damit im vorderen Bereich. Ähnlich wie bei den Personalschlüsseln ist die Zeit für die Kita-Leitung in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich.

Die Bedeutung der Leitungsaufgaben für die Qualität einer Kita ist lange unterschätzt worden, so Jörg Dräger, der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. „Eine gute Kita braucht kindgerechte Personalschlüssel und eine professionelle Leitung. Das verbessert die Qualität in den Kitas und hat einen positiven Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder“, sagt Dräger. Die gestiegenen Ansprüche von Eltern, Gesellschaft und Politik könne eine Kita kaum erfüllen, wenn nicht wenigstens eine halbe Stelle für Leitungsaufgaben vorhanden ist.

Nach Berechnungen der Stiftung fehlen in sächsischen Einrichtungen mehr als 1 000 Vollzeit-Stellen für Leitungsaufgaben. Um die Empfehlungen der Stiftung umzusetzen, würden die Personalkosten für Kitapersonal um 62 Millionen Euro steigen.

Das Kultusministerium hält die Annahmen für „nicht nachvollziehbar“. Anders als in den meisten Bundesländern gebe es in Sachsen die gesetzliche Verpflichtung zur Leitungsfreistellung: Pro zehn vollbeschäftigte pädagogische Fachkräfte muss eine vollbeschäftigte Leitungskraft eingesetzt werden, so ein Sprecher. Die Zahl der Leitungsstunden hänge von der Anzahl der aufgenommenen Kinder ab. „Aufgrund dieser Regelung hat jede Kindertageseinrichtung in Sachsen eine angemessene Freistellungsregelung.“ (SZ/sca mit dpa)

