Kita-Streit endet mit Vergleich Jahrelang haben Leipziger Eltern gegen die Stadt auf Schadensersatz für ihren Verdienstausfall geklagt – jetzt hat man sich geeinigt.

Der jahrelange, juristische Streit von drei Eltern mit der Stadt Leipzig um Schadensersatz wegen fehlender Kita-Plätze ist mit einem Vergleich beendet worden. Drei Mütter hatten bis zum Bundesgerichtshof auf Erstattungen für ihren Verdienstausfall geklagt. Sie konnten ihre Arbeitsstellen erst mit Monaten Verspätung wieder antreten, weil sie zu ihrem Wunschtermin keinen Kita-Platz für ihre einjährigen Kinder bekommen konnten – obwohl es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Es ging um Gehaltseinbußen von insgesamt mehr als 15 000 Euro.

Eine Sprecherin der Stadt bestätigte jetzt den Abschluss der Prozesse. Über den Inhalt des Vergleichs sei aber Stillschweigen vereinbart worden. Anwalt Klaus Füßer als Vertreter von zwei Eltern-Paaren erklärte auf Nachfrage der SZ, der zuletzt laufende Prozess am Oberlandesgericht in Dresden hätte weitere Risiken für die Eltern bedeutet und weitere Kosten verursacht. Daher hätten die Eltern einer Einigung mit der Stadt zugestimmt und den Streit damit beendet. Das Oberlandesgericht hatte allerdings zuvor schon signalisiert, dass die Verfahren zugunsten der Eltern ausgehen würden, wenn die Stadt keine besseren Argumente für den Kita-Platz-Mangel vorträgt.

Der sogenannte Leipziger Kita-Streit hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, da etliche Kommunen in Deutschland nicht ausreichend Kita-Plätze vorhalten. Künftig wird mit weiteren Prozessen dieser Art gerechnet. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht weitere Fälle dieser Art geben wird“, sagt Anwalt Füßer. Betroffene Kommunen müssen allerdings nur dann Schadensersatz an Eltern zahlen, wenn sie den Mangel an Plätzen mit zu verantworten und nicht ausreichend Vorsorge für den Bedarf von Familien getroffen haben. (dpa)

