Kita-Gebühren in Bautzen steigen Ab März müssen viele Eltern mehr für die Betreuung ihrer Kinder zahlen. Für einige Familien wird es aber billiger.

Ob mit bunten Gummistiefeln oder ohne: Der Besuch einer Kindertagesstätte in Bautzen wird ab März teurer. Zuletzt erhöhte die Stadtverwaltung die Elternbeiträge vor anderthalb Jahren. Nun gibt es erneut einige Veränderungen. © dpa/Arne Dedert

Bautzen. Nicht einmal zwei Jahre liegt die letzte Erhöhung zurück. Nun müssen Eltern erneut tiefer in die Tasche greifen. Das hat die Mehrheit der Stadträte in der Sitzung am Mittwoch beschlossen. Von einem moderaten Anstieg der Elternbeiträge spricht Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer. Die Gebühren sollen zwei Jahre Bestand haben, den Eltern Planungssicherheit bieten. Die SZ hat sich die neuen Regelungen genau angesehen.

Warum steigen die Preise für die Kita-Betreuung schon wieder?

Schuld daran sind die Betriebskosten. Zuletzt hat die Stadt diese für das Jahr 2016 ermittelt. Dabei wurden große Veränderungen zu den Vorjahren festgestellt. Kostete zum Beispiel die neunstündige Betreuung in einer Kinderkrippe im Jahr 2014 noch 10 500 Euro, waren es 2016 bereits 10 900 Euro. Die Stadt begründet die Veränderungen mit höheren Lohnkosten für pädagogische Fachkräfte und mit steigenden Energiekosten. Zudem hat der Freistaat Sachsen den Betreuungsschlüssel verbessert. Das heißt: Eine Erzieherin darf seit 2017 im Krippenbereich nur noch fünf statt zuvor sechs Kinder in ihrer Gruppe betreuen. Gleichzeitig besuchen immer mehr kleine Bautzener die 23 Kindertageseinrichtungen. Es wird also mehr Personal benötigt.

Wie viel mehr müssen die Bautzener Eltern jetzt zahlen?

Die neunstündige Betreuung in einer Kinderkrippe kostet Eltern ab März 209 Euro pro Monat und damit sieben Euro mehr. Im Kindergarten steigt der Elternbeitrag für den gleichen Betreuungszeitraum auf rund 128 Euro und damit um vier Euro. Im Vergleich zu anderen Städten liegt Bautzen im oberen Bereich. So zahlen Eltern in Radeberg für einen Krippenplatz pro Monat 206 Euro, in Bischofswerda 210 Euro. Noch teurer ist der Krippenplatz in Dresden. Der kostet mittlerweile fast 213 Euro .

Hätte die Stadt die Erhöhung der Beiträge verhindern können?

Nein. Das Sächsische Kindergartengesetz regelt, dass die Kommune, der Freistaat und Eltern gemeinsam für die Betreuung zahlen müssen. Das bedeutet auch, dass höhere Kosten auf alle drei Säulen verteilt werden. Allerdings gibt es Spielräume. Für Krippenkinder soll der Elternbeitrag zwischen 20 und 23 Prozent der zuletzt bekanntgemachten Betriebskosten liegen. Eltern, deren Nachwuchs den Kindergarten oder den Hort besucht, zahlen zwischen 20 und 30 Prozent. Bautzen bewegt sich in allen Betreuungsformen am oberen Rand, wenn es um den Elternanteil geht.

Welche Familien profitieren von den neuen Elternbeiträgen?

Für Hortkinder müssen Eltern weniger zahlen. Die Kosten sind um 1,40 Euro pro Monat gesunken. Zudem hat die Stadt beschlossen, dass die Betreuung ab dem dritten Kind kostenlos ist. Bislang galt das erst ab dem vierten Kind. Familien profitieren aber nur dann davon, wenn alle drei Kinder gleichzeitig in irgendeiner Einrichtung betreut werden. „Das kann auch ein Hort in einer anderen Gemeinde sein“, erklärt Stadtsprecher André Wucht. Momentan würde die neue Regelung 18 Familien betreffen. „Es soll ein Anreiz für Eltern sein, damit wir uns weiterhin über hohe Geburtenraten freuen können“, so Böhmer.

Was sagen die Bautzener Stadträte zur Erhöhung der Gebühren?

Kritisch äußerte sich FDP-Stadtrat Mike Hauschild. „Das freie dritte Kind ist gar kein echter Vorteil, weil es nur sehr wenige Familien betrifft“, sagt er. Anders sieht das die CDU-Fraktion. Die Erhöhung sei gering und damit in Ordnung, erklärt CDU-Stadträtin Elisabeth Hauswald. Sie stimmte auch zu, weil die Stadt versichert hat, dass die Beiträge bis 2020 stabil bleiben. SPD-Stadtrat Roland Fleischer hält die Erhöhung ebenfalls für „sozial verträglich“. Es sei wichtig, die Erzieher adäquat zu bezahlen.

Das ändert sich Krippe, 9 Stunden bisher neu 1. Kind 202,25 209,33 2. Kind 121,35 125,60 Kindergarten, 9 Stunden 1. Kind 124,53 128,45 2. Kind 74,72 77,07 Hort, Ganztagsbetreuung 1. Kind 75,14 73,72 2. Kind 45,08 44,23 Regelbeiträge in Euro, Quelle: Stadt

