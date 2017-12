Kircheneinbrecher gefasst

Weißenborn. Knapp ein Jahr nach zwei Einbrüchen in Kirchen im Erzgebirge hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt. Die beiden 28 und 36 Jahre alten Männer sowie die 28-jährige Frau sollen aus den Gotteshäusern die Spendenboxen sowie diverse Gegenstände gestohlen haben. Der Wert lag bei rund 9 000 Euro.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden dem Trio noch andere Betrügereien zur Last gelegt. Der 28-Jährige soll vielfach Waren online bestellt, aber nie bezahlt haben. Gegen seine mutmaßlichen Komplizen sei bereits Anklage wegen Diebstahls und Betrugs erhoben. Sie sollen unter anderem aus einer Kita in Döbeln Geld und EC-Karten gestohlen haben. (dpa)

