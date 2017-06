Kind verletzt sich schwer bei Fahrrad-Unfall

Ein 12 Jahre altes Mädchen ist beim Fahrradfahren in Rothnaußlitz (Bautzen) hingefallen und hat sich dabei schwer verletzt.

Das Kind sei nach dem Sturz auf der abschüssigen Straße am Mittwochmittag nicht ansprechbar gewesen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Sturzes. Unklar war zunächst, ob das Kind mit einem Helm unterwegs war. (dpa)

