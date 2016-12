Kind sagt unter Tränen aus Ein Riesaer soll unter anderem eine Elfjährige missbraucht haben – und schweigt dazu.

Als das erste Opfer aussagen soll, muss Simon F.* den Gerichtssaal verlassen. Zu groß ist die Angst des Mädchens vor dem 44-jährigen Riesaer, der in dieser Woche unter anderem wegen des Missbrauchs von Minderjährigen vor Gericht steht. Der Angeklagte ist mit dem Vater der heute 13-Jährigen befreundet. Im Sommer 2014 hätten die beiden Freunde zusammen etwas getrunken. Weil F. nicht mehr fahren konnte, habe er im Flur der Familie übernachten können. Mitten in der Nacht sei der 44-Jährige dann in das Zimmer der damals Elfjährigen gegangen und habe sich zu ihr ins Bett gelegt, habe ihr Oberteil hochgezogen, sie auf den Bauch geküsst und ihre Brust berührt, schildert das Mädchen. Auch vom Versuch, in ihre Hose zu fassen, ist vor Gericht die Rede. Dann habe Simon F. von ihr abgelassen. Als die Tochter den Eltern davon erzählt, wirft der Vater seinen Freund aus der Wohnung. „So etwas hätte ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen können“, sagt der 35-Jährige. Zur Polizei geht die Familie damals nicht. „Wir wollten eigentlich Gras über die Sache wachsen lassen“, so der Vater. Dass die heute 13-Jährige überhaupt vor Gericht aussagen muss, liegt daran, dass Simon F. zu dem Vorwurf schweigt – auch nachdem ihn Amtsrichter Herbert Zapf darauf hingewiesen hat, dass es sich strafmildernd auswirken kann, insbesondere minderjährigen Opfern die Zeugenaussage zu ersparen.

Laut Anklage bleibt es nicht bei diesem einen Missbrauchsversuch. Im Januar 2016 soll Simon F. eine Bekannte nach einer gemeinsamen Feier in ihrer Wohnung vergewaltigt haben. Die heute 49-Jährige berichtet, nach einer Feier bei einem gemeinsamen Freund sei er noch mit in ihre Wohnung gekommen. Dort habe er sie zunächst gestreichelt und dann vergewaltigt. Erst nachdem sie sich gewehrt habe, habe er von ihr abgelassen und sei gegangen. Auch die Frau stellte keine Anzeige, offenbar aus Scham. Auch vor Gericht fällt es ihr schwer, das Erlebte wiederzugeben.

Aber sie erzählte dem gemeinsamen Freund davon: Klaus A.* kennt Simon F. schon seit Längerem, er ist derjenige, der „die Dinge ins Rollen gebracht hat“, wie er selbst über sich sagt. Als ihm die 49-Jährige die Geschichte erzählte, habe er Simon F. zur Rede gestellt: „Ich sagte ihm: Wenn so etwas noch mal passiert, mach ich dich fertig!“ Auch vom versuchten Missbrauch der Elfjährigen habe er damals zumindest gerüchteweise schon gehört. Nur wenige Monate später erfährt Klaus A., dass Simon F. auch die zwölfjährige Tochter eines anderen gemeinsamen Freundes belästigt haben soll, indem er ihr unter anderem auf den Hintern geschlagen und die Hose heruntergezogen habe. Außerdem sind zahlreiche SMS dokumentiert, in denen er sie beispielsweise als „meine kleine Maus“ bezeichnet habe. Der Angeklagte habe das Mädchen mit Textnachrichten „richtig zugeballert“, so das Zwischenfazit des Amtsrichters während der Anhörung.

Den Behörden werden diese drei Fälle auf Umwegen bekannt. Eines Tages habe er selbst gesehen, wie F. die Zwölfjährige befummelt habe, sagt Klaus A. Er habe ihn dann erst einmal zusammengestaucht. „Am nächsten Tag war ich im Jobcenter so fertig, dass mich die Sachberaterin fragte, was los sei.“ Nach einigem Nachbohren habe er von den Missbrauchsfällen erzählt – und schließlich auch die Namen von Täter und Opfern preisgegeben. Die Sachbearbeiterin informierte das Jugendamt, das wiederum die Polizei einschaltete. Klaus A. ärgert vor allem, „dass die drei Parteien es nicht geschafft haben, F. anzuzeigen“.

Den Vorwurf, die 49-Jährige vergewaltigt zu haben, bestreitet Simon F. Es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Zu den anderen beiden Vorwürfen schweigt er. Auch wenn die Kriminalbeamten die Aussagen der beiden Mädchen für glaubwürdig halten: Simon F.s Verteidiger äußert während der Verhandlung zumindest Zweifel. Es gebe Widersprüche. So konnte sich beispielsweise die 49-Jährige nicht mehr genau erinnern, wann die Tat genau stattgefunden hatte. Der Prozess wird fortgesetzt, ein Urteil könnte voraussichtlich Ende der Woche fallen.

* Namen geändert.

