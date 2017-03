Kettenreaktion auf der Autobahn Drei Autos geraten am Montag auf der A 4 in Richtung Görlitz in Brand. Erst 24 Stunden später rollt der Verkehr wieder normal.

Drei Autos gingen am Montag nach einem Unfall auf der Autobahn bei Pulsnitz in Flammen auf und mussten gelöscht werden. © Rico Löb

Die Polizei wird später von Unaufmerksamkeit und mangelndem Sicherheitsabstand sprechen: Es ist Montagnachmittag kurz nach fünf. Wie immer um diese Zeit herrscht dichter Feierabendverkehr auf der Autobahn – vor allem in Fahrtrichtung Görlitz. Es passiert genau 17.09 Uhr kurz vor der Abfahrt Pulsnitz: Ein Mercedes-Fahrer, der auf der Überholspur unterwegs ist, bremst. Die nachfolgende Fahrerin eines Honda erkennt das offenbar zu spät und fährt auf. Der Fahrer des nächsten Autos, eines Opel Zafira, reagiert zwar besser und kann rechtzeitig stoppen. Doch dem nachfolgenden Fahrer eines Opel Meriva wiederum gelingt das nicht. Der 72-Jährige prallt mit seinem Wagen auf das Heck des Zafira und schiebt diesen noch auf die beiden Unfall-Fahrzeuge davor auf.

Soweit die Kettenreaktion, wie sie die Unfallexperten der Verkehrspolizeiinspektion später erklären. Es ist eine Kette mit ungeahnten Folgen: Denn eines der Fahrzeuge – unklar ist noch, ob einer der beiden Opel oder der Honda – fängt Feuer. Die Flammen greifen schnell auf alle drei Fahrzeuge über. Nur der Mercedes-Fahrer kann seinen Wagen noch rechtzeitig ein Stück weiter nach vorn fahren und so aus der Gefahrenzone lenken.

Das Feuer greift schnell auf alle drei anderen Fahrzeuge über. Sie brennen völlig aus. Auch die herbeigerufenen Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehren aus Seifersdorf und Leppersdorf können das nicht mehr verhindern.

Die Insassen sind zu diesem Zeitpunkt zum Glück schon nicht mehr in den Unfallautos. Die Fahrerin und die Beifahrerin des Honda und die beiden Opel-Fahrer werden allerdings bei dem Aufprall verletzt. Rettungskräfte bringen sie ins Krankenhaus.

A4 zwischen Görlitz und Dresden: Baustellen 2017 zurück 1 von 4 weiter Zwischen Görlitz und Kodersdorf wird im Sommer gebaut Rund 2,3 Millionen Euro kostet die Fahrbahnsanierung zwischen der A4-Anschlussstelle Görlitz bis hinter die Anschlussstelle Kodersdorf. Auf über drei Kilometern Länge wird hier die Fahrbahn saniert. Die Bauzeit ist von Juli bis September geplant. Ein genauer Termin für den Baustart steht aber noch nicht fest, sagt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. In der entgegengesetzten Richtung stehen ebenfalls Bauarbeiten an der Autobahn auf dem Plan: Innerhalb des Sanierungsprogrammes A4 Ost wird in Fahrtrichtung Görlitz die Fahrbahn zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz erneuert. Das Ganze soll zwischen Juni und August passieren und 4,1Millionen Euro kosten. Autofahrer müssen sich auf verengte Fahrspuren und ein Tempolimit einstellen. Modernisierung Tunnel Königshainer Berge geht weiter Seit 2015 läuft es und dauert noch bis zum kommenden Jahr: das Modernisierungspaket Tunnel Königshainer Berge. In diesem Jahr sind dafür rund acht Millionen Euro vorgesehen. Es gebe wenige nächtliche Vollsperrungen und Tagesbaustellen, so Landesamts-Sprecherin Isabel Siebert. Von April bis Oktober geht auch die Sanierung der Tunnelumleitung weiter. Dafür sind etwa fünf Millionen Euro vorgesehen. In diesem Jahr sind die Fahrbahnerneuerungen der B6 auf der Reichenbach-Umgehung, in Holtendorf sowie der B115 südlich von Kodersdorf geplant. Gebaut wird nacheinander, jeweils unter Vollsperrung. Anschlussstelle Pulsnitz wird neu gestaltet Für Autofahrer aus Görlitz Richtung Dresden ist auch diese Baustelle interessant: Im Zuge des Neubaus S177, der Ostumfahrung Dresdens, wird der Anschluss Pulsnitz neu gestaltet. Die Arbeiten dafür beginnen in diesem Herbst. Sie werden wahrscheinlich bis 2020 dauern, heißt es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Insgesamt kostet dieses Vorhaben fast drei Millionen Euro. Autofahrer müssen mit eingeengten Fahrspuren und einem Tempolimit rechnen. Viele A4-Baustellen rund um Dresden erwartet Im Bereich Dresden wird in diesem Jahr ein weiterer Abschnitt der Autobahn4 erneuert: auf rund drei Kilometern zwischen der Anschlussstelle Wilder Mann und dem Dreieck Dresden-West in Fahrtrichtung Aachen. Im Mai ist der Baustart geplant, Kosten rund 5,4 Millionen Euro. Zudem werden zwischen dem Dreieck Dresden-West und der Saubachtalbrücke bei Wilsdruff von April bis August die Schutzplanken in der Mitte zwischen den Fahrbahnen erneuert. Dasselbe passiert zwischen dem Dreieck Nossen und Berbersdorf. Zwischen dem Dreieck Nossen und Siebenlehn wird zudem eine Autobahnbrücke über einen Wirtschaftsweg saniert. Dort gilt ein Tempolimit, eine Spur entfällt.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern bis in die Nacht. Und auch, als die ausgebrannten Autowracks abtransportiert sind, kann die Strecke in Richtung Görlitz noch nicht wieder vollständig freigegeben werden. Das Feuer hat die Fahrbahn stark beschädigt. Geschmolzene Kunststoffteile aus den abgebrannten Fahrzeugen haben sich regelrecht in den Asphalt gebrannt.

Der Anblick lässt zuerst befürchten, dass die Überholspur umfangreich saniert und die Fahrbahn dafür womöglich tage-, vielleicht sogar wochenlang gesperrt werden muss. Nach genauerer Untersuchung können die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Weißenberg am Dienstagmorgen aber Entwarnung geben: Der Schaden ist weitaus geringer als ursprünglich angenommen, bestätigt Isabel Siebert vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Schon Dienstagmittag können die Kollegen vom Fräsdienst anrücken und das beschädigte Asphaltstück erneuern. In dieser Zeit wird die Standspur freigegeben, sodass die Fahrzeuge zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden können.

Erst 24 Stunden nach dem Unfall wird der Verkehr auf der A 4 wieder ungehindert rollen. Zumindest bis zum nächsten Mal, weiß Martin Hottinger, der die neue Verkehrspolizeiinspektion der Görlitzer Polizeidirektion leitet. Denn Auffahrunfälle ereignen sich auf der Autobahn immer wieder. Und immer wieder sind sie die Folge von Unaufmerksamkeit, von zu hoher Geschwindigkeit oder zu geringem Sicherheitsabstand. „Wir können da nur immer wieder warnen“, sagt Hottinger. „Aufmerksamkeit und genügend Sicherheitsabstand sind auf der Autobahn das A und O. Jeder muss jederzeit reagieren können.“

Dabei ereignet sich ein Auffahrunfall häufig gar nicht unmittelbar nach der eigentlichen Ursache, sondern erst im weiteren Verlauf, erklärt der erste Polizeihauptkommissar. Beispielsweise, wenn ein Lkw auf die Überholspur wechselt und dadurch den Verkehrsfluss dort abrupt abbremst. Womöglich kann das auch am Montagabend der Fall gewesen sein.

Demnächst ist auf der Autobahn auch aus einem anderen Grund besondere Aufmerksamkeit gefordert. Im Sommer wird auf der A 4 wieder gebaut: Von Juni bis August werden die Fahrbahnen zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz in Richtung Görlitz erneuert, von Juli bis September ist das Teilstück zwischen Görlitz und Nieder Seifersdorf in Richtung Dresden dran. Autofahrer müssen dann wieder mit Einschränkungen rechnen.

