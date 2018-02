Keine Treffer bei Massen-Gentest

Göhren/Leipzig. Die Suche nach dem Vergewaltiger einer sächsischen Urlauberin auf der Insel Rügen geht weiter. Ein Massen-Gentest, bei dem 210 Männer im Januar eine freiwillige Speichelprobe abgegeben hatten, ergab keine Treffer, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Sascha Ott am Donnerstag in Stralsund sagte. Aufgerufen waren etwa 500 Männer zwischen 15 und 35 Jahren, die sich zwischen dem 30. April und 1. Mai 2017 in Göhren aufgehalten hatten.

Eine 56 Jahre alte Urlauberin aus der Nähe von Leipzig war dort am 1. Mai auf dem Rückweg vom Strand von hinten attackiert, mit einem Messer bedroht und vergewaltigt worden. Der Mann floh, das Opfer wurde durch das Messer schwer verletzt. Am Opfer sicherten Rechtsmediziner DNA-Spuren des Täters. Laut Ott wird die Polizei nun nochmals die knapp 300 Männer anschreiben und zum freiwilligen Test einladen, die ihre Speichelprobe bislang nicht abgegeben haben. (dpa)

