Keine Ruhe im „Fall Arnsdorf“ Die Grünen sehen nach wie vor die Gefahr, dass der Prozess durch Drohungen beeinflusst wurde.

In Arnsdorf war ein randalierender Flüchtling von einer Bürgerwehr vor einem Supermarkt an einen Baum gefesselt worden. © dpa

Nein, locker lassen wollen die Grünen im Landtag nicht. Sie wollen wissen, wer hinter den offenbar im Vorfeld des sogenannten „Arnsdorfer Kabelbinder-Prozesses“ erfolgten Drohungen gegen die Staatsanwaltschaft und wohl auch gegen einen Zeugen steckt, wie bekannt geworden war.

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hatte in seiner Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katja Meier jedenfalls keinen politischen Hintergrund gesehen. Der Prozess gegen vier Männer aus Arnsdorf, die im vergangenen Jahr einen psychisch kranken Iraker gewaltsam aus dem Netto-Supermarkt gedrängt und anschließend mit Kabelbindern an einen Baum gebunden hatten, bis die Polizei eintraf, weil der – so deren Sicht – eine Verkäuferin bedroht habe, war bekanntlich überraschend schon am ersten Prozesstag am Amtsgericht in Kamenz beendet worden. Obwohl zuvor mindestens elf Verhandlungstage angesetzt worden waren. Der Richter hatte dann allerdings erklärt, er könne keine schwere Schuld erkennen. Kurz darauf waren die erwähnten Drohungen bekannt geworden.

Die Grünen sehen nun die Gefahr, die Justiz könne „eingeknickt“ sein. „Die Zusammenhänge und bisherigen Erkenntnisse lassen es durchaus naheliegend erscheinen, dass Teile der rechten Szene mit Drohungen Einfluss auf Vertreter des Rechtsstaats beziehungsweise das Gerichtsverfahren nehmen wollten – das wäre inakzeptabel“, erklärt die Abgeordnete in einer Pressemitteilung. Sie wolle aber zunächst das laufende Ermittlungsverfahren abwarten. Auch, wenn die Erkenntnisse des Operativen Abwehrzentrums und der Staatsanwaltschaft eine Gefährdungslage am Tag der Verhandlung nahelegen würden, sagt sie. Vor allem aber treibt sie die Frage um, ob die Bedrohungen einen Einfluss auf die Einstellung des Verfahrens gehabt haben, macht Katja Meier deutlich. (SZ/JF)

