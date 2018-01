Keine Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten

Dresden. Sachsen plant derzeit keinen Pflichtbesuch für Schüler in ehemaligen Konzentrationslagern. Allerdings werde der Besuch außerschulischer Lernorte, darunter Gedenkstätten zum Holocaust, „explizit empfohlen“ und in den Lehrplänen „fest verankert“, teilte das sächsische Kultusministerium in Dresden mit. Vor allem das Fach Geschichte biete dafür Möglichkeiten.

Üblicherweise werden ehemalige Konzentrationslager von Schülern in Sachsen im Rahmen einer Exkursion an der Oberschule in Klassenstufe 8 besucht sowie am Gymnasium in der 9. Klasse sowie in der Abiturstufe. Mehr als 1 400 Gedenkstättenfahrten ins In- oder Ausland verzeichnet das sächsische Kultusministerium für das vergangene Schuljahr 2016/2017.

Zudem finanziere Sachsen als „eines der wenigen Länder überhaupt“ jährlich ein Zeitzeugenprojekt mit Überlebenden des Holocaust. (epd)

